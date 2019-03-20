Мировые новости на завтрак: Названы сроки окончания торговой войны США и КНР

Специальная подборка НСН важных событий на международной арене к утру среды, 20 марта.

США и Китай объявили сроки окончания торговой войны

Соединенные Штаты и Китай готовятся к финальному раунду переговоров по торговой сделке, которая должна завершить торговую войну между этими двумя странами, которая продолжалась практически целый год. Об этом сообщили источники газеты The Wall Street Journal в Белом доме. На следующей неделе глава Минфина США Стивен Мнучин и торговый представитель Штатов Роберт Лайтхайзер отправятся в Пекин. Предполагается, что переговоры по сделке между США и КНР будут завершены до апреля.

Власти США заинтересовались сертификацией Boeing 737 Max 8

Минтранс США проведет проверку процедуры сертификации Boeing 737 Max 8 Федеральным управлением гражданской авиации (FAA). Об этом заявила глава ведомства Элейн Чао. Министр уже отправила соответствующее распоряжение генеральному инспектору министерства транспорта США. Как отмечает The New York Times, представитель Boeing сообщил о готовности компании сотрудничать с проверкой. Напомним, что за последние пять месяцев новейший самолет Boeing 737 Max 8 потерпел два крушения – в Эфиопии, где погибли 157 человек, и в Индонезии, 189 человек. Между двумя авиакатастрофами были обнаружены сходства. Многие страны отказались использовать эту модель самолета.

Наводнения в Африке могут унести более тысячи жизней

Сотни людей могут быть мертвы в результате наводнений из-за циклона, пришедшего в Мозамбик и соседние страны, пишет Financial Times. Отмечается, что это стало одной из самых страшных погодных катастроф в южном полушарии. При этом продолжающееся наводнение может помешать дальнейшим усилиям по спасению людей, предупреждают службы по оказанию помощи.Google пересматривает процедуру отображения определенных результатов поиска в Европе, и планирует предоставить пользователям Android возможность выбора браузера и поискового приложения, сообщают СМИ. Эти меры компания принимает в попытке завершить десятилетнюю серию антимонопольных баталий, пишет Financial Times. Отмечается, что в среду, 20 марта Google будет оштрафован в третьем и последнем антимонопольном расследовании. В двух других случаях компании пришлось заплатить 7 миллиардов евро.