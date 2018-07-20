Мины в Азовском море. Украина готовится к «российскому вторжению»

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Экс-командующий военно-морских сил страны Сергей Гайдук предложил заминировать Азовское море в целях безопасности Украины.

С предложением заминировать Азовское море в целях безопасности Украины выступил экс-командующий военно-морских сил страны Сергей Гайдук. В эфире радио Hromadske он заявил, что это позволит защитить Украину от «российского вторжения».

Действовать экс-командующий ВМС Украины предлагает следующим образом: установить «взрывные и неразрывные ограждения» по Азовскому морю и проводить украинские гражданские суда по контролируемым военным фарватерам в составе караванов, чтобы обезопасить от случайных самоподрывов. Гайдук также рекомендует украинскому руководству провести полномасштабные учения, в ходе которых отработать сценарии защиты в случае высадки российских войск в портах Украины.

В Азовском море ранее Киев заявил о создании разнородной ударной группировки у российских границ. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в эфире НСН отметил, что Россия готова к любым провокациям со стороны Украины.

«Мы ответим на такие действия, сомнений нет. Все, что сейчас делает Украина, это алгоритм, который в том числе был заложен военными советниками Соединенных Штатов, живущими и работающими на территории Украины. Они уже давно требуют активизации. Я уверен, что это провокация, которая рассчитана на выявление нашей реакции, что мы можем дрогнуть, начать паниковать и так далее. Очевидно, что никто не дрогнет, президент высказался крайне продуктивно и однозначно», — завил сенатор.

Сегодня любые действия и разговоры со стороны Украины можно расценивать как провокацию, сопряженную с человеческими жизням, считает Клинцевич.

Ранее украинский президент Петр Порошенко приказал военным прекратить «незаконное» задержание судов российскими пограничниками в Керченском проливе и обратился к главе минобороны, начальнику генштаба и командующему ВМС с просьбой принять меры для остановки «российских провокаций» в Азовском море. До этого заявил, что Россия планирует атаковать Мариуполь и другие города на Азовском море, отмечает Ura.ru.

При это еще в июне пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян заявил, что украинским пограничникам на Азовском море не хватает техники и ресурсов для противостояния России.

Бывший первый заместитель главнокомандующего ВМФ России, а также командующий Черноморским флотом ВМФ России с 1991 по 1992 год, адмирал Игорь Касатонов в эфире НСН отметил, что таким образом Киев пытается заявить о своей значимости.

«Построен Крымский мост, на полуострове строится аэропорт, в Крыму базируется Черноморский флот и так далее. Это мелкие обиды национально озабоченных «партнеров», они пытаются как-то препятствовать. Никто с ними связываться не будет, трогать их никто не будет, они никому не нужны. Пусть занимаются своими делами и никуда не лезут. Они хотят заявить о своей значимости. Но это никому неинтересно. И они становятся похожи на собачку из басни Крылова про Моську и слона», - заявил Катасонов.

Напомним также, что Украина предлагала выкопать ров на границе c Крымом и превратить его в остров. Как заявил бывший начальник Генерального штаба ВСУ Анатолий Лопата, канал должен быть шириной порядка 100 м и иметь глубину, достаточную для прохода «любых высокотоннажных кораблей», пишут «Известия».