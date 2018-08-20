В ЛНР подтвердили намерение перенести дату выборов

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Советник главы ЛНР рассказал НСН, как решается вопрос переноса выборов глав донбасских республик и депутатов.

Выборы парламентариев и глав непризнанных республик ДНР и ЛНР могут быть перенесены с осени этого года на неопределённый срок, сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, а также к руководству республик. Издание утверждает, что такое решение уже было принято в Москве, и вскоре получит официальное подтверждение.

В эфире НСН советник главы ЛНР и представитель политической рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник подтвердил намерение в республиках перенести выборы, однако пояснил, что чёткого решения по этому поводу пока нет.

«Такая инициатива на сегодняшний день есть. Но решения по этому вопросу, принятого народным советом, нет. Поэтому в данный момент вопрос находится в подвешенном состоянии. Есть инициативная группа, которая заявляет о необходимости пролонгации нахождения и депутатов народного совета, и главы республики в должности ещё на какое-то время. Но никакой конкретики пока нет», — рассказал Мирошник.

Добавим, источники также сообщают, что решение по поводу переноса выборов в парламент республик и глав ЛНР и ДНР может быть принято 22 августа — во время очередной минской встречи. По данным «Интерфакса», речь идёт о переносе выборов на осень 2019 года.







