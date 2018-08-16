Прилепин: В украинские черные списки плохие люди не попадают

Писатель прокомментировал НСН собственное внесение Минкультом Украины в список лиц, угрожающих национальной безопасности страны.

Министерство культуры Украины внесло российского писателя Захара Прилепина в список деятелей культуры, угрожающих национальной безопасности. По сообщению ТАСС, в перечень попали еще два российских писателя: Александр Широкорад и Александр Тамоников и одесский историк Лев Вершинин.

Российский писатель Захар Прилепин рассказал НСН, почему украинская власть считает его настолько опасным.

«Конечно, я представляю опасность для нынешней украинской власти и нынешней украинской идеологии, почему бы и нет. Другой вопрос, что после двух лет моей службы в армии ДНР минкульт вдруг проснулся. Уже после того, как было возбуждено уголовное дело за терроризм, сепаратизм и создание вооруженных формирований. Я не признаю результаты Майдана, эту псевдоукраинизацию, которую они там сейчас навязывают, это кажется мне смешным, нелепым и катастрофически бессмысленным. Я много и подробно об этом пишу с 2014 года. Им сложно с этим конкурировать на интеллектуальном поле, поэтому они идут путем запретов. Что касается всех остальных из этого так называемого черного списка, то все они достойные люди, в этот список плохие люди не попадут, я в этом уверен», - добавил он.

Всего в «черном списке» украинского минкульта 140 российских деятелей культуры, которые не могут въехать на Украину. Среди них — Никита Михалков, Александр Розенбаум, Николай Расторгуев, Валентин Гафт, Иосиф Кобзон и другие.