Экс-советник президента Украины: Нынешнее правительство просто не умеет зарабатывать деньги

В эфире НСН Олег Соскин объяснил, как страна смогла бы выйти из финансового кризиса.

Финансовые резервы Украины сокращаются, что вызывает беспокойство Нацбанка. На счетах министерства финансов страны зафиксирован самый низкий запас средств за последние четыре года, сообщает Bloomberg. По состоянию на 1 августа состояние правительственной казны оценивается в 2 миллиарда гривен.

В эфире НСН бывший советник президента Леонида Кучмы, украинский политолог Олег Соскин рассказал, почему опустела украинская казна.

«Очень тяжело говорить, как разрешится ситуация. У правительства Украины сейчас большой конфликт с Нацбанком. Как известно, большая часть золотовалютных резервов Украины у Нацбанка. Резервы, по сути, не являются его собственностью или собственностью правительства Украины. Это деньги, полученные в результате кредитов международного валютного фонда, так называемых облигаций и деньги Европейского союза. Получается, что своих ресурсов очень мало», — заявил Соскин.

Украинский политолог объяснил, что чистые запасы сегодня находятся на уровне 7-8 млрд. долларов. Все остальное нужно отдавать по мере подхода сроков. По словам Соскина, раньше долги гасились новыми кредитами. Сейчас новых кредитов не приходит, программа с МВФ заморожена, ЕС миллиард не дал. Эксперт также заметил, что огромные затраты на содержание чиновников.

«Остается только работать за счет внутренних источников, а внутренних источников мало из-за политики нынешней власти. Правительство Гройсмана очень не компетентно, они не умеют зарабатывать деньги. Если бы была проведена либерализация предпринимательской деятельности, позволить людям поднять деньги на поверхность, не боясь, что у них все заберут, тогда можно было найти средства», — резюмировал собеседник НСН.

Напомним, госдолг Украины на апрель 2018 года превысил 77 млрд. долларов. По словам премьер-министра страны Владимира Гройсмана, за следующую четырехлетку Киев должен погасить колоссальный долг в 27 млрд. долларов.