В КПРФ назвали возможных кандидатов на выборах мэра Москвы

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В эфире НСН первый секретарь московского горкома КПРФ Валерий Рашкин назвал среди возможных претендентов Вадима Кумина и Ивана Мельникова.

Возможным кандидатом от КПРФ на выборах мэра Москвы может стать депутат Госдумы шестого созыва Вадим Кумин. Как отметил лидер компартии Геннадий Зюганов, кандидатура Кумина соответствует «уровню нынешних задач» и его опыт работы в законодательной власти позволит предложить альтернативную программу развития города, передает «Интерфакс».



В эфире НСН депутат Госдумы, первый секретарь московского городского комитета КПРФ Валерий Рашкин рассказал, что в партии действительно проходят обсуждения кандидатур для участия в выборах столичного градоначальника, но окончательное решение пока не принято.

«У нас идет сейчас обсуждение кандидатуры, официально кандидата мы еще не выдвигали. В соответствии с законом выдвижение будет в начале июня после объявления дня выборов. Пока официального старта нет», — отметил первый секретарь горкома.

Рашкин также сообщил, что среди возможных претендентов на участие в голосовании обсуждается кандидатура Ивана Меньникова.

«Внутри партии обсуждения есть, но официального предложения о его выдвижении пока не было», - уточнил парламентарий в беседе с НСН.

Напомним, Иван Мельников принимал участие в прошлых выборах мэра в 2013 году, наряду с Сергеем Собяниным, Алексеем Навальным, Сергеем Митрохиным, Михаилом Дегтяревым от ЛДПР и Николаем Левичевым. Вадим Кумин – уроженец Челябинска. С октября 2009 года был депутатом Мосгордумы и возглавлял комиссию по науке и промышленной политике. В декабре 2011 года был избран депутатом Государственной Думы шестого созыва, занимал должность первого заместителя председателя комитета Госдумы по финансовому рынку.

Выборы мэра Москвы пройдут в столице 9 сентября 2018 года. О намерении участвовать в выборах ранее заявили политики Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Сергей Митрохин, блогер Илья Варламов. Действующий мэр Москвы Сергей Собянин пока официально не объявлял о своем участии.