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Собянин предложил расширить использование «мобильного избирателя»

14 Мая 2018 в 14:34
Собянин предложил расширить использование «мобильного избирателя»

Сергей Собянин внес в столичный парламент законопроект, который подразумевает создание избирательных участков за пределами Москвы во время выборов мэра. По словам градоначальника, технически сделать это будет достаточно непросто, однако попробовать следует.

Как отмечают «Новые Известия», Собянин напомнил, что, согласно закону, выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. Это - самое «дачное» воскресенье осени. Градоначальник добавил, что ему неоднократно поступали жалобы на то, что в день голосования многие дачники вынуждены либо «игнорировать свой гражданский долг», либо вносить коррективы в свои планы. Внимание мэр обратил и на сотни тысяч москвичей, которые, не выезжая, до ноября живут на своих дачных участниках.

Сергей Собянин добавил, что идея создания избирательных участков за пределами Москвы уже обсуждалась с ЦИКом.

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