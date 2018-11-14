В «холодоморе» на Украине обвинили МВФ

Член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям рассказал в эфире НСН, кто виноват в критической ситуации с отоплением на Украине.

Жители столицы Украины перекрыли бульвар Леси Украинки в центре Киева, протестуя таким образом в связи с отсутствием тепла в своём жилье. Как сообщает ТАСС, люди держат в руках плакаты с требованием подключить их дома к отоплению. Из-за перекрытия бульвара Леси Украинки центр города встал в километровых пробках. Некоторые из протестующих уже успели окрестить сложившуюся ситуацию «холодомором».

Аналогичная ситуация с отсутствием тепла сложилась в городе Смела Черкасской области, Херсоне, Кривом Роге, Сумах, других населённых пунктах. В Смеле сегодня начали спускать воду из систем отопления, опасаясь разрыва труб. Как заявил мэр, обстановка в городе критическая, жители на грани социального срыва. Активисты из Смелы отправились в Киев, чтобы присоединиться к представителям других неотапливаемых городов, которые пикетируют офис государственной компании «Нафтогаз Украины».

Член Совета при Президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько в эфире НСН, связал бедственное положение на Украине с позицией Международного валютного фонда, который отказывается выделять Киеву новый кредит без выполнения четырёх условий, первое из которых – повышение цены на газ.

«Украина – хороший пример того, что делают со страной, следуя рекомендациям международных ростовщиков. Подобного рода «реформы» предусмотрены требованием Международного валютного фонда, поэтому у властей нет возможности пойти полностью на уступки своему населению. Может быть, если власти посчитают, что в данной ситуации протесты переходят критическую черту, они пойдут на небольшие уступки, а где-то применят жёсткие меры. В любом случае, те люди, которые не могут оплачивать, останутся без коммунальных услуг. В данной ситуации подобного рода «реформы» не что-то новое, они проходили в других странах, где МВФ получал в своё управление экономику. Например, в странах латинской Америки для населения было критичным получение чистой питьевой воды. Именно на неё там и устанавливали чрезвычайно высокую цену», - отметил политолог в эфире НСН.

В то же время, Богдан Безпалько не видит оснований для проведения аналогии между нынешними протестами и событиями на Майдане в 2014 году.

«Их не стоит отождествлять. Потому, что Майдан – технология цветной революции. Там есть финансирование, логистика, дипломатическая, медийная поддержка, все действия особо координируются. А в данном случае – просто стихийный протест, вызванный нечеловеческими условиями проживания. Это играет не столько против украинского режима в целом, сколько против лично Порошенко, во время предвыборной кампании которого, столь неудачно развернулись все эти протесты и оказались столь высокими задолженности по коммунальной плате», - подчеркнул эксперт.

Между тем, глава правительства Украины Владимир Гройсман возложил вину за срыв отопительного сезона на местные власти. Он заявил, что в бюджете достаточно средств, для начала отопительного сезона. В свою очередь депутаты Верховной рады призвали наказать виновных чиновников, по вине которых возникли проблемы с расчетом за теплоэнергию. В проблемных городах долги накапливались не один год, кроме того, с помощью незаконных схем средства, уплаченные жителями, переводились за границу. По оценке экспертов, увеличение стоимости газа на 23% с 1 ноября и еще на 44% в течение 2019 года только обострит обстановку на Украине.