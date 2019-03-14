В Грудинине увидели нового лидера КПРФ со «скелетами»

Президент холдинга «Минченко консалтинг» в эфире НСН рассказал о будущем Павла Грудинина после получения мандата Жореса Алферова.

Депутатский мандат в Госдуме, освободившийся после смерти Жореса Алферова, перейдет директору совхоза имени Ленина Павлу Грудинину. О таком решении Президиума ЦК КПРФ журналистам сообщил Геннадий Зюганов. Лидер коммунистов подчеркнул, что решение было принято единогласно, необходимые документы подготовят и направят в ЦИК.

Политолог Евгений Минченко в эфире НСН рассказал, почему КПРФ ставит на Грудинина, несмотря на его очевидные проблемы с его офшорами, всплывшими в ходе недавних выборов:

«Грудинин в президентской кампании проявил себя как новое лицо и создал хороший задел. С другой стороны, не смог справиться с теми скелетами в шкафу, которые вытащили. Он не очень удачно выглядел на дебатах, но, тем не менее, какой-то политический потенциал у него сохранился. В любом случае это вариант обновления лидера Компартии. Для политика он достаточно молодой человек, можно сказать начинающий политик. Присутствие в Госдуме даст ему определенный ресурс, он всегда сможет говорить, что у него есть опыт не только крупного бизнесмена, не только управления на муниципальном уровне, но и работа в парламенте страны. Я думаю, что для Грудина эта история – в плюс. Токарь Трапезников справлялся и бизнесмен Грудинин справится. Не боги горшки обжигают», - заявилполитолог.Нобелевский лауреат и депутат Госдумы от КПРФ Жорес Алферов скончался в возрасте 88 лет 1 марта. Он избирался депутатом в составе общефедеральной части списка КПРФ, в связи с чем партия имеет право передать его мандат любому кандидату из своего списка.Павла Грудинина лишили поста депутата в горсовете Видного в феврале. По данным правоохранительных органов, директор совхоза имени Ленина нарушил антикоррупционное законодательство, не указав в декларации информацию о владении офшором Bontro LTD в Белизе. Сам Грудинин наличие офшора отрицает.