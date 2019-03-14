В Грудинине увидели нового лидера КПРФ со «скелетами»

Депутатский мандат в Госдуме, освободившийся после смерти Жореса Алферова, перейдет директору совхоза имени Ленина Павлу Грудинину. О таком решении Президиума ЦК КПРФ журналистам сообщил Геннадий Зюганов. Лидер коммунистов подчеркнул, что решение было принято единогласно, необходимые документы подготовят и направят в ЦИК.
Политолог Евгений Минченко в эфире НСН рассказал, почему КПРФ ставит на Грудинина, несмотря на его очевидные проблемы с его офшорами, всплывшими в ходе недавних выборов:
Нобелевский лауреат и депутат Госдумы от КПРФ Жорес Алферов скончался в возрасте 88 лет 1 марта. Он избирался депутатом в составе общефедеральной части списка КПРФ, в связи с чем партия имеет право передать его мандат любому кандидату из своего списка.
Павла Грудинина лишили поста депутата в горсовете Видного в феврале. По данным правоохранительных органов, директор совхоза имени Ленина нарушил антикоррупционное законодательство, не указав в декларации информацию о владении офшором Bontro LTD в Белизе. Сам Грудинин наличие офшора отрицает.