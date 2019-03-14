Грудинин займёт место Алфёрова в Госдуме

Директор совхоза имени Ленина, бывший кандидат в президенты РФ Павел Грудинин займет в Госдуме место академика Жореса Алферова, который недавно скончался. Решение передать мандат предпринимателю принял единогласно президиум ЦК КПРФ, сообщил «Интерфаксу» лидер партии Геннадий Зюганов. Он подчеркнул, что рассматривались и альтернативные кандидатуры.

Сам Грудинин завил ранее Ura.ru , что готов был занять и пост главы государства, однако предварительные предположения о том, что его могут позвать в Госдуму, не стал комментировать.

Экс-кандидат в президенты РФ был избран председателем совета депутатов города Видное Московской области в сентябре 2017 года. Его деятельность не очено порадовала местных жителей. При нём в Видном были урезаны социальные статьи бюджета. В феврале Павел Грудинин был снят с должности спикера Совета депутатов.

Продолжается также судебный процесс по иску сотрудников-акционеров ЗАО «Совхоз имени Ленина». Они хотели взыскать с него 2,1 миллиарда рублей упущенной выгоды, однако Арбитражный суд Москвы отказал в требовании. Кроме того, на имидже Грудинина также негативно сказался бракоразводный процесс с супругой, при котором вскрылись его зарубежные счета.