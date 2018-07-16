В Госдуме заявили о бессилии антироссийской пропаганды после ЧМ

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Зампред комитета ГД по международным делам в эфире НСН назвал прошедший мундиаль огромным успехом с политической точки зрения.

Накануне на московском стадионе «Лужники» прошла церемония закрытия чемпионата мира по футболу 2018 в России. В торжественном мероприятии приняли участие актер Уилл Смит, знаменитый футболист Роналдиньо, оперная певица Аида Гарифуллина и другие отечественные и мировые звезды, пишут Дни.ру.

С политической точки зрения, впервые прошедший в России мундиаль можно считать огромной победой, заявил в эфире НСН зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, предшествующая чемпионату антироссийская пропаганда западных СМИ потеряла свою мощь после того, как миллиарды людей смогли увидеть настоящую Россию своими глазами, а не через призму антироссийской пропаганды.

«Меня лично переполняет чувство гордости за страну, которая сумела провести такое замечательное мероприятие. Это серьезная победа, которая изменит мнение о России у большинства граждан. Миллиарды людей видели, что происходит, слышали комментарии. Мы уже в течение этого месяца наблюдаем положительные комментарии западных СМИ. То, что люди сами видели, никаким журналистам не удастся исказить. Когда человек видит одно, а журналист пытается преподнести по-другому, это вызовет либо чувство недоверия, либо чувство смеха. Очень трудно называть белое черным, когда миллионы людей видят, что это белое», — отметил депутат.