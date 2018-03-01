В Госдуме рассчитывают на поддержку культуры в послании Путина

В эфире НСН Александр Шолохов отметил, что в предыдущих посланиях главы государства вопросы культуры практически не затрагивались.



Президент России Владимир Путин 1 марта выступит с посланием Федеральному собранию. Традиционной датой ранее являлся конец года, но в нынешнем - ежегодное обращение главы государства состоится за 2 недели до выборов президента страны.



Особое внимание Владимиру Путину нужно обратить на развитие культуры в стране, заявил в эфире НСН заявил зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов (слушайте аудио).

«Я искренне надеюсь, что культурная тема будет звучать особым образом, или правильнее сказать, что будет вообще звучать. Потому что до настоящего момента ни в одном послании президента о культуре практически ничего не говорилось. По результатам совета по культуре, который был в конце прошлого года, по тем поручением, которые были даны, речь идет о разработке нового закона о культуре, позиционирующем ее как благо, как общее достояние и как направление деятельности, которое выводится из понимания относящегося к сфере социальных услуг. Я думаю, если это будет озвучено, то будет для работников культуры самым лучшим подарком», - отметил парламентарий.

Накануне, 28 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что послание президента будет охватывать широкий круг вопросов, однако его содержание традиционно не анонсируется, сообщает РЕН ТВ.

Отметим, что в этом году будет изменен формат оглашения послания в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Из-за расширения числа участников мероприятие пройдет в Центральном выставочном зале «Манеж».