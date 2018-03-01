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Политика

В Госдуме рассчитывают на поддержку культуры в послании Путина

1 Марта 2018 в 07:31
В Госдуме рассчитывают на поддержку культуры в послании Путина
В эфире НСН Александр Шолохов отметил, что в предыдущих посланиях главы государства вопросы культуры практически не затрагивались.

Президент России Владимир Путин 1 марта выступит с посланием Федеральному собранию. Традиционной датой ранее являлся конец года, но в нынешнем - ежегодное обращение главы государства состоится за 2 недели до выборов президента страны.

Особое внимание Владимиру Путину нужно обратить на развитие культуры в стране, заявил в эфире НСН заявил зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов (слушайте аудио).

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«Я искренне надеюсь, что культурная тема будет звучать особым образом, или правильнее сказать, что будет вообще звучать. Потому что до настоящего момента ни в одном послании президента о культуре практически ничего не говорилось. По результатам совета по культуре, который был в конце прошлого года, по тем поручением, которые были даны, речь идет о разработке нового закона о культуре, позиционирующем ее как благо, как общее достояние и как направление деятельности, которое выводится из понимания относящегося к сфере социальных услуг. Я думаю, если это будет озвучено, то будет для работников культуры самым лучшим подарком», - отметил парламентарий.

Накануне, 28 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что послание президента будет охватывать широкий круг вопросов, однако его содержание традиционно не анонсируется, сообщает РЕН ТВ.

Отметим, что в этом году будет изменен формат оглашения послания в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Из-за расширения числа участников мероприятие пройдет в Центральном выставочном зале «Манеж».

 

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