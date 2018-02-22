Павловский: Послание Путина Федеральному собранию имеет предвыборный характер

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Глеб Павловский рассказал НСН, чего ждать от ежегодного мероприятия, запланированного на 1 марта.

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию состоится 1 марта. Эту дату подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. При этом ежегодное мероприятие пройдёт в новом формате — впервые обращение Путина охватит «весь шестилетний период», отмечают источники «Коммерсанта», близкие к Кремлю. Ещё одной особенностью послания в этом году станет место его проведения — не традиционно в Кремле, а в Большом Манеже. Это должно подчеркнуть иной характер обращения президента — не только к «пиджакам», но и ко всему гражданскому обществу, отмечают источники. Однако в штабе президента заявили, что это будет «рабочее мероприятие президента, а не предвыборная акция кандидата».

Глава Фонда эффективной политики Глеб Павловский в эфире НСН заявил, что придерживается иного мнения. По его словам, послание Путина будет носить явный характер предвыборного акта. Однако никаких новых тезисов, составляющих предвыборную программу, ожидать не стоит.

«Таким посланиям всегда предшествуют сливы разных команд, которые продвигают свои предложения. Поэтому редко это как-то оправдывается при большом количестве утечек. Совершенно ясно, что это послание фактически будет превращено в предвыборный акт. Конечно, это в каком-то смысле нарушение этики выборов, но вряд ли нас можно удивить очередным нарушением. Проблема в том, что президент не имеет никаких предложений к избирателям, кроме как одобрить то, что уже существует. Это и есть причина, по которой за него голосуют. За него отдают голоса те люди, которые боятся потерять то, что у них уже есть, в случае какого-либо обновления, и не интересуются его программой, которой, как они догадываются, не существует», — заметил политолог.

Неудивительно, что послание будет охватывать предыдущие шесть лет, так как сделать чёткий прогноз на будущее президент не имеет возможности в нынешних условиях, добавил Павловский.

«Конечно, в послании будет какой-то обзор прошлого и прикидки на будущее, но они будут в таком виде, в котором они могут, как выполняться, так и не выполняться. Это отличает их от тезисов его послания в 2012 году, когда речь шла о планах, связанных с надеждой на высокие сырьевые цены и сохранение выгодной для России конъюнктуры. Теперь же нечего президенту распределять, он не может обещать ничего, что бы требовало дополнительных расходов, на которые у России нет средств», — резюмировал собеседник НСН.

Что имеют в виду источники, заявляющие, что обращение главы государства будет адресовано «всему гражданскому обществу», осталось неясным для политолога.

«При чём здесь гражданское общество, я не очень понимаю, потому что президент не рассматривает всерьёз это понятие. Для него существует понятие “население”, под которым он понимает бюджетозависимое население, в первую очередь. Поэтому я думаю, нас ждёт коктейль из прогрессивных слов и консервативного содержания. Разумеется, будет много пафоса о трудностях, которые мы преодолеем и поразим весь мир», — заключил Павловский.

Добавим, что на мероприятие, которое пройдёт 1 марта, приглашены не только члены Совета Федерации и парламентарии, но и доверенные лица президента, отмечает Ura.ru. Они могут присутствовать на встрече не в качестве доверенных лиц, а как члены Общественной палаты и публичные деятели.