В Госдуме призвали не строить иллюзий о дружбе с Казахстаном после Назарбаева

Депутат Госдумы Константин Затулин в эфире НСН объяснил, почему Астана выберет независимую от России позицию.

Касым-Жомарт Токаев на заседании обеих палат парламента в среду принес присягу народу страны и вступил в должность президента Казахстана. 19 марта Нурсултан Назарбаев заявил о сложении полномочий, он останется на посту председателя Совета безопасности республики. Характеризуя преемника, Назарбаев назвал его «честным, ответственным и обязательным человеком» и отметил, что Токаев знает страну, ее экономику и политику.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин в эфире НСН призвал не обольщаться уровнем сотрудничества Казахстана и России. Он отметил, что республика делает все возможное, чтобы абстрагироваться от России и выглядеть независимо. Причем, США и Европа эту линию активно поддерживают и заинтересованы в ней.

«Казахстан заинтересован, чтобы выглядеть независимо, демонстрировать многовекторность. Два факта будут работать на то, чтобы Казахстан подчеркнуто это осуществлял. Во-первых, это изменение этнического баланса населения. За время правления Назарбаева Казахстан превратился в государство, где доминирует казахское население, русские являются национальным меньшинством. Усиливается казахизация: название предлагают изменить, переводят на латиницу казахский язык, русский перевод изъяли с национальной валюты. Во-вторых, Россия сейчас в сложных отношениях с Западом. Каких бы речей руководители Казахстана не вели, мы не должны обольщаться. Казахстан не хочет попасть в санкционный список, он будет делать все, чтобы демонстрировать приверженность независимой позиции, он не хочет рассматриваться на Западе, как российский сателлит. В США и Европе присматриваются к этой позиции и одобряют эту линию», - сказал Затулин.

Парламентарий напомнил, что Казахстан не признал независимость Абхазии, Южной Осетии и присоединение Крыма к России, активно сотрудничает с властями Украины.

В свою очередь,согласился с депутатом, что так или иначе Казахстан тесно сотрудничает с Западом. Однако политолог призвал обратить внимание на то, какое из направлений является приоритетным. Жарихин выразил уверенность, что Казахстан ставит на первое место взаимодействие с Россией.

«Токаев будет проводить ту же политику, что и Назарбаев, который недалеко ушел и оставил себе ключевые посты: пост руководителя Совета безопасности с расширенными полномочиями и лидера правящей партии «Нур Отан». Политика будет такая же: достаточно тесное сотрудничество, военно-политическое, но в то же время сохранение достаточно тесных отношений с Западом. Направление взаимодействия с Россией остается приоритетным», - подчеркнул политолог в беседе с НСН.

Дипломатические отношения между Российской Федерацией и Республикой Казахстан установлены 22 октября 1992 года. Россия и Казахстан взаимодействуют в рамках СНГ, Организации Договора о коллективной безопасности и Евразийского экономического сообщества, Шанхайской организации сотрудничества, в Организации «Центрально-Азиатское Сотрудничество».