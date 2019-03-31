В ГосДуме посмеялись над списком эффективного оружия НАТО против России

Парламентарий, Герой РФ Владимир Шаманов рассказал НСН, почему не воспринимает всерьез «список вооружения Business Insider».

Эксперты американского издания Business Insider опубликовали материал, в котором рассказали о вооружении НАТО. В список попало оружие, которое считается наиболее эффективным в потенциальной войне с Россией, пишут Известия.

В том числе, в рейтинг попал и американский стелс-истребитель пятого поколения F-35 Lightning II. авианосцы США класса Nimitz, системы противовоздушной обороны Patriot, а также подводные лодки класса Virginia. Помимо этого, упоминается и истребитель Eurofighter Typhoon. Считается, что он сопоставим с российским Су-35.

Глава комитета Госдумы РФ по обороне, экс-командующий ВДВ, Герой РФ Владимир Шаманов заявил НСН, что в публикации нет уникальных или не известных ранее единиц вооружения НАТО, о которых бы не знали в России и не могли им что-либо противопоставить.

«Ничего неожиданного для нас нет. Только не могу понять, для чего эта попытка демонстрации силы, на которую, они знают точно, есть ответ? Patriot, даже модернизированный – это старая система, себя не оправдавшая. Их попытки сделать его перехватчиком наших ракет беспочвенны. Их истребители Stealth мы еще видели через фазированные решетки при бомбежке в Югославии. Только мы об этом не говорили тогда. Сегодня это можно сказать», - заявил председатель комитета Госдумы РФ по обороне.

Герой России Владимир Шаманов иронично оценил публикацию в американском издании. Он предположил, что ее аудитория находится не в России, а исключительно в США.

«Все остальные позиции у меня как профессионала ничего кроме смеха это не вызывает. Для чего людей смешить? Или задача убедить американских избирателей потратить еще больше на военные расходы. Наверное, страна, которая рисует деньги на туалетной бумаге, может себе это позволить. Но убеждать мировое сообщество уже не получается. Европейцы в резолюции по известным событиям, связанным с Голанскими высотами это показали. Они уже не готовы слепо поддерживать все выверты не всегда вменяемой американской политики.

А мы спокойно смотрим на этот бред сивой кобылы. У нас есть выверенная позиция, которой мы будем придерживаться», - отметил парламентарий.

Ранее авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич в беседе с НСН рассказал, почему Египет закупил у России десятки тяжелых многофункциональных истребителей Су-35.