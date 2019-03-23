«Египет купил лучшее». Авиаэксперт о сделке по покупке Су-35

Бывший конструктор ОКБ «Сухой» в беседе с НСН засомневался в эффективности египетской сделки для России.

Египет закупил у России десятки тяжелых многофункциональных истребителей Су-35. Контракт на поставку военной авиации подписан на сумму в 2 млрд долларов, пишет «Коммерсант».

Сделка загрузит авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре «на несколько лет вперед», отмечает RT.



Авиаэксперт, бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич в беседе с НСН рассказал, почему власти Египта выбрали российский истребитель вместо более совершенного американского.

«Сегмент российского истребителя Су-35 – это 4 ++ поколение супермодернизированных самолетов. Для четвертого поколения Су-35 - лучшая машина на сегодняшний день. Уже есть пятое поколение – в основном оно представлено американским F-35. Но эти машины гораздо дороже и меньше экспортируются. Тем более, что США вначале насыщает техникой собственную армию, затем войска стран НАТО, а после этого машины в уже несколько упрощенном виде идут на экспорт», - рассказал авиаконструктор.

Рынок боевых самолетов пятого поколения в мире невелик. Конкуренцию США пытаются составить Россия и Китай, пока, по мнению авиаэксперта, без особого успеха.

«В России самолет пятого поколения Су-57 проходит испытания. У нас пока нет двигателя, который бы обеспечил ему все заявленные технические характеристики, требующегося состава бортового оборудования, системы вооружения и так далее. Мы его еще создаем. Как и Китай, где два истребителя тоже проходят испытания. С авионикой у них лучше, чем у нас, но с двигателями еще хуже», - говорит Вадим Лукашевич.

Бывший конструктор ОКБ «Сухой» считает, что власти Египта провели выгодную финансовую операцию по покупке Су-35 у России, а вот нашей стране еще предстоит оценить эффективность сделки.

«Египет за те деньги, которые смог потратить на закупку боевых самолетов, я думаю, купил лучшее. Для России сам по себе факт продажи самолетов отрадный, потому что означает загрузку наших производственных мощностей, «подсвечивает» сегмент России в торговле оружием и так далее.

Другое дело, что надо разбираться, откуда Египет взял деньги на покупку. Может так получиться, что это деньги, которые ему дала Россия же. В этом случае выгода контракта для России становится весьма иллюзорной», - заявил авиаэксперт.

Ранее заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», заслуженный военный лётчик, генерал-майор Владимир Попов в беседе с НСН объяснил, почему поставил под сомнение однозначное превосходство шведского самолета над российскими Су и назвал кампанию по раскрутке модели «чистым PR`ом».