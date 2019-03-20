«В голову что-то ударило». Эксперт об идее Трампа взять Бразилию в НАТО

Генерал-лейтенант Евгений Бужинский в эфире НСН раскритиковал идею Трампа о включении Бразилии в НАТО вслед за сенатором Алексеем Пушковым.

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Twitter раскритиковал идею Трампа присоединить Бразилию к НАТО. Он отметил, что эта страна географически не имеет отношения к Североатлантическому альянсу и выразил сомнения, что США справятся с доставкой «демократии» в эту страну.

«Представляю шок и изумление европейских союзников США перед идеей Трампа принять Бразилию в НАТО. Не устает он их огорошивать. И будет тогда не НАТО, а НСАТО (North & South Atlantic Treaty Organisation). И придется им заняться «экспортом демократии» и в Латинскую Америку. Но по силам ли?» - написал Пушков.

С заявлением сенатора согласился бывший начальник международно-договорного управления Минобороны, генерал-лейтенант Евгений Бужинский. В беседе с НСН он назвал такое заявление экспромтом американского лидера и предположил, что, следуя такой логике, в следующий раз Трамп предложит Уругваю место в Евросоюзе.

«В принципе, он прав (Пушков - прим. НСН). Это экзотическая идея, они Израиль не смогли принять в свое время в НАТО, хотя Израиль выражал заинтересованность. Если только Трамп на всех сядет, пригрозит прекратить финансирование или выйти из НАТО, если Бразилию не примут, тогда все возможно, но вообще идея экзотическая. Не знаю, что может дать Бразилия НАТО, я этого не понимаю, как она может вписаться в оперативные планы НАТО, участвовать в учениях, которые проводятся в Европе. Это один из трамповских экспромтов, ему в голову что-то ударило и он сказал: был в Бразилии, неплохо бы взять в НАТО. В следующий раз поедет в Уругвай и предложит принять эту страну в Европейский союз. Я уверен, что это не результат глубокой проработки в его администрации, это его очередной экспромт», - подчеркнул Бужинский.

Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Бразилии Жаиром Болсонару во вторник заявил, что «всерьез рассматривает» возможность членства Бразилии в НАТО. По мнению главы государства, «это значительно укрепит безопасность и сотрудничество между нашими странами». В Североатлантический альянс входят 29 стран, пять государств участвуют в программах НАТО по расширению партнерства. За время существования альянса полностью из него не вышла ни одна страна.