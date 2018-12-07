В Генпрокуратуре не приняли критику Хинштейна и призвали не доверять сомнительным источникам

В эфире НСН официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной объяснил, на каком основании ведомство составило портрет коррупционера.

Психологический портрет коррупционера составила Генпрокуратура. Официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной сообщил НСН, что соответствующее исследование проводил университет Генпрокуратуры совместно с психологами. Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн в эфире НСН раскритиковал исследование Генпрокуратуры РФ о типичном российском взяточнике, назвав его автопортретом.

Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной в эфире НСН заявил, что депутат не имеет оснований для критики исследования ведомства.

«Я очень рад, что презентованный нами вчера портрет коррупционера буквально разошелся на цитаты. Это просто значит, что мы доносим до людей очень важную информацию. А по поводу того, откуда мы обладаем такими данными и почему именно мы их обнародуем, здесь все просто. Генеральная прокуратура является координатором по реализации национального плана по противодействию коррупции, который был утвержден президентом Российской Федерации. Соответственно мы же обеспечиваем контроль над беспрекословным выполнением. В рамках этого мы регулярно отчитываемся о состоянии коррупции в стране во всех сферах. Кстати, начинаем с себя, со своих собственных данных. И не один случай, который когда-либо, где-либо совершали, не замалчивается, и замалчиваться не будет», — объяснил Куренной.

По его словам, ни один случай коррупционного преступления, которое совершали сотрудники прокуратуры, не замалчивается, и преступники всегда наказываются соответствующим образом. Официальный представитель отметил, что ведомство всегда отчитывается в первую очередь о деятельности своих структур, согласно утвержденному президентом РФ Владимиром Путиным плану.

Комментируя пример с задержанным сегодня по подозрению в получении взятки сотрудником самарской городской прокуратуры, который приводил в беседе с НСН Александр Хинштейн, Куренной обратил общее внимание на необходимость доверять только заявлениям государственных ведомств.