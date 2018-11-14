Удар по Нетаньяху. Экс-советник министра Израиля об отставке Либермана

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В эфире НСН Алекс Векслер рассказал, чем обернется для израильского правительства решение главы Минобороны страны покинуть свой пост.

Глава Минобороны Израиля Авигдор Либерман подал в отставку. Решение покинуть свой пост политик объяснил согласием правительства страны на перемирие с палестинским движением ХАМАС в секторе Газа, которое было заключено накануне. Выступая в кнессете на заседании партии «Наш дом Израиль», которую Либерман возглавляет, он назвал решение израильского кабмина «капитуляцией перед террором», сообщает издание Jerusalem Post.

В эфире НСН экс-советник министра внутренней безопасности Израиля, бывший израильский консул в Москве Алекс Векслер напомнил, что Либерман требовал жестких мер по отношению к сектору Газа в то время, как все правительство, премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, руководитель Службы внешней разведки, руководитель Управления военной разведки, начальник Генштаба Армии обороны Израиля были против такого решения.

«Либерман на протяжении нескольких месяцев требовал нанесения серьезного удара по сектору Газа и в любом случае прийти к перемирию после того, как они получат сильный удар и будут молить о прекращении огня», - заявил Алекс Векслер.

Шаг Либермана эксперт охарактеризовал как «очень серьезный удар по Нетаньяху, который, несомненно, его ослабляет и бросает правительство и страну в новые выборы».

«Его уход в отставку и уход его партии [“Наш дом Израиль”] ставит под удар правительство. Оно не отпадёт моментально, но, с моей точки зрения, долго не протянет. С политической точки зрения, это был очень верный шаг, который может политически спасти Либермана и даже немного усилить его позиции. Кстати, он не называл имя Нетаньяху во время своего сообщения об отставке, рассчитывая, очевидно, на сотрудничество с ним после следующих выборов, которые, очевидно, будут очень скоро. Либерман будет стремиться как можно быстрее провести выборы. Он хочет получить то преимущество, которое может заработать у правых избирателей, которых в Израиле очень много», - обратил внимание собеседник НСН.

Экс-советник министра Израиля также обратил внимание, что премьер-министр Израиля, выступая на дне памяти Бен-Гуриона, отметил, что прекрасно понимает, что народ выступает против прекращения огня. «Он сказал, что настоящий лидер должен принимать решение, когда он знает все тонкости и моменты, то чего не знает народ. Это является одним из пунктов очень большого плана, о котором мы узнаем в ближайшее время», - добавил Алекс Векслер.

Отметим, в палестинском движении ХАМАС уже назвали отставку главы Минобороны Израиля политической победой сектора Газа. По данным СМИ, из сектора Газа по Израилю за последние дни было запущено около 500 ракет, более 100 человек были госпитализированы после бомбардировок.