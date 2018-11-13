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Новости за ночь: Человек погиб во время ракетного обстрела Израиля со стороны сектора Газа

13 Ноября 2018 в 07:34
Новости за ночь: Человек погиб во время ракетного обстрела Израиля со стороны сектора Газа

Главные события минувшей ночи по версии НСН.

Израильская система ПВО перехватила десятки ракет со стороны сектора Газа

Около 300 ракет было выпущено по Израилю с территории сектора Газа. При этом десятки из них были перехвачены системой ПВО «Железный купол». Об этом сообщили в армии Израиля. В настоящий момент сотрудники полиции работают около места удара ракеты между двумя домами в Ашкелоне. Отмечается, что около 53 граждан Израиля пострадали во время обстрела. Такие данные озвучили в медицинской службы страны. Ещё один человек погиб, сообщает ТАСС.

Киев и Вашингтон вместе поборются с «Северным потоком -2»

США и Украина договорились совместно противодействовать «Северному потоку – 2». Такой договорённости удалось достигнуть министру иностранных дел Незалежной Павлу Климкину и главе энергетического ведомства Соединённых Штатов Рику Перри. Обе страны уверены, что проект подрывает европейскую энергетическую безопасность и стабильность. Во время встречи американский министр заявил, что Вашингтон выступает и против «Северного потока – 2», и против «Турецкого потока». О конкретных мерах противодействия в МИД Украины не сообщили. Известно, что глава украинского МИД также затронул вопрос поставки сжиженного газа из США. Встреча Климкина и Перри состоялась 12 ноября.

Рост «замороженных» цен отменить правительство не может
Бюджет РФ могут пополнить за счёт невостребованных вкладов

Невостребованные вклады из российских банков могут передать в бюджет. Соответствующую инициативу изучают депутаты Госдумы. Также нововведение может затронуть «номинальных держателей ценных бумаг и тех участников акционерных обществ, которые себя никак не проявляют». По предварительным оценкам, речь может идти о миллиардах рублей. Чтобы аккумулировать подобные средства, в РФ могут появиться специальные счета. Об этом сообщил председатель комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков, сообщают РИА Новости.

С кандидатом на пост сенатора от Хакасии определятся в течение месяца

Решение о сенаторе от Хакасии будет принято в течение месяца. На данный момент представлено три кандидатуры. Об этом рассказал избранный глава республики Валентин Коновалов. По его словам, решение о назначении будет принимать партия. Стоит отметить, что среди представленных кандидатов в члены Совета Федерации – преподаватели университета Валерий Шубаев и Валерий Лушников, а также секретарь по агитации и пропаганде Хакасского регионального отделения КПРФ Валерий Усатюк. Сейчас регион в верхней палате парламента представляет Валентина Петренко.

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