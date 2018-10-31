«Тёмная лошадка». Востоковед оценила нового спецпосланника ООН по Сирии

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что пост специального посланника по Сирии займет норвежский дипломат Гейр Педерсен. Об этом генеральный секретарь сообщил в среду, 31 октября. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия не возражает против назначенной кандидатуры. Известно, что назначение нового спецпосланника было также согласовано с правительством Сирии.
Востоковед-арабист Марианна Беленькая в эфире НСН подчеркнула, что основные направления деятельности Педерсена уже можно назвать, но его политическая позиция пока остается загадкой.
«Он будет делать все то же самое, что и господин Стаффана де Мистуру. Педерсен должен его заменить и продолжить в первую очередь работу над формированием конституционного комитета, а в дальнейшем полностью продолжить вести политический диалог, переговоры по поводу будущего Сирии», — рассказала востоковед.
Марианна Беленькая напомнила, что, несмотря на опыт работы Гейра Педерсена в ООН, не стоит забывать и о других его должностях, которые могут вселять некоторую надежду.
«Он пока тёмная лошадка. Хотя его работа в ООН, деятельность послом в Китае несколько обнадеживают, поскольку у него есть опыт работы с нашим союзником, который придерживается похожих с Россией взглядов на сирийское урегулирование. Но нужно смотреть. Хотя Норвегия и принадлежит к западному блоку, она является достаточно нейтральной страной, и судить до конца пока сложно», — рассказала эксперт.
Востоковед добавила, что кандидатура Гейра Педерсена еще не утверждена. Предложенная кандидатура еще будет обсуждаться. Вопрос в том, примут ли его все стороны переговоров по Сирии.Напомним, Гейр Педерсен занимал пост постоянного представителя Норвегии в ООН с 2012 по 2017 года. Также он работал на должности специального представителя ООН в Ливане в 2005-2008 годах. Педерсен должен сменить на посту спецпосланника по Сирии Стаффана де Мистуру, который покинет пост в конце ноября.