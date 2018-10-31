«Тёмная лошадка». Востоковед оценила нового спецпосланника ООН по Сирии

В эфире НСН Марианна Беленькая рассказала, чего ожидать от норвежского дипломата Гейра Педерсена на новом посту.

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что пост специального посланника по Сирии займет норвежский дипломат Гейр Педерсен. Об этом генеральный секретарь сообщил в среду, 31 октября. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия не возражает против назначенной кандидатуры. Известно, что назначение нового спецпосланника было также согласовано с правительством Сирии.

Востоковед-арабист Марианна Беленькая в эфире НСН подчеркнула, что основные направления деятельности Педерсена уже можно назвать, но его политическая позиция пока остается загадкой.

«Он будет делать все то же самое, что и господин Стаффана де Мистуру. Педерсен должен его заменить и продолжить в первую очередь работу над формированием конституционного комитета, а в дальнейшем полностью продолжить вести политический диалог, переговоры по поводу будущего Сирии», — рассказала востоковед.

Марианна Беленькая напомнила, что, несмотря на опыт работы Гейра Педерсена в ООН, не стоит забывать и о других его должностях, которые могут вселять некоторую надежду.

«Он пока тёмная лошадка. Хотя его работа в ООН, деятельность послом в Китае несколько обнадеживают, поскольку у него есть опыт работы с нашим союзником, который придерживается похожих с Россией взглядов на сирийское урегулирование. Но нужно смотреть. Хотя Норвегия и принадлежит к западному блоку, она является достаточно нейтральной страной, и судить до конца пока сложно», — рассказала эксперт.

Востоковед добавила, что кандидатура Гейра Педерсена еще не утверждена. Предложенная кандидатура еще будет обсуждаться. Вопрос в том, примут ли его все стороны переговоров по Сирии.

Напомним, Гейр Педерсен занимал пост постоянного представителя Норвегии в ООН с 2012 по 2017 года. Также он работал на должности специального представителя ООН в Ливане в 2005-2008 годах. Педерсен должен сменить на посту спецпосланника по Сирии Стаффана де Мистуру, который покинет пост в конце ноября.