«Не нуждаемся в вашей защите». Экс-советник министра Израиля о России

Бывший израильский консул рассказал НСН, что Израиль не рассчитывает на поддержку страны, которая является близким другом его заклятых врагов.

Россию назвали гарантом безопасности Израиля. Об этом говорится в рабочей тетради Российского совета по международным делам (РСМД). По утверждению аналитиков, несмотря на то, что некоторые эксперты называли Москву гарантом безопасности и выживания Израиля на Ближнем востоке, Тель-Авив вряд ли видит для России такую роль, пишет Лента.ру.

Экс-советник министра внутренней безопасности Израиля, бывший израильский консул в Москве Алекс Векслер в эфире НСН заявил о способности израильтян самостоятельно обеспечить свою защиту.

«Я думаю, мы вполне можем обеспечить нашу безопасность сами. Мы никогда не прибегали ни к чьей помощи, даже наших близких друзей из Соединенных Штатов Америки. Они никогда нам не присылали ни одного солдата, ни одного вооруженного лица для нашей защиты. Я думаю, и в дальнейшем мы будем обеспечивать нашу безопасность за счет собственных сил и средств, которых у нас наверняка хватит, даже если у нас есть несколько фронтов с разных сторон», - отметил он.

Собеседник НСН признал желание Израиля сохранить хорошие отношения с Россией, но посетовал на трудности в этом направлении.