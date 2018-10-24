«Не нуждаемся в вашей защите». Экс-советник министра Израиля о России

Россию назвали гарантом безопасности Израиля. Об этом говорится в рабочей тетради Российского совета по международным делам (РСМД). По утверждению аналитиков, несмотря на то, что некоторые эксперты называли Москву гарантом безопасности и выживания Израиля на Ближнем востоке, Тель-Авив вряд ли видит для России такую роль, пишет Лента.ру.
Экс-советник министра внутренней безопасности Израиля, бывший израильский консул в Москве Алекс Векслер в эфире НСН заявил о способности израильтян самостоятельно обеспечить свою защиту.
«Я думаю, мы вполне можем обеспечить нашу безопасность сами. Мы никогда не прибегали ни к чьей помощи, даже наших близких друзей из Соединенных Штатов Америки. Они никогда нам не присылали ни одного солдата, ни одного вооруженного лица для нашей защиты. Я думаю, и в дальнейшем мы будем обеспечивать нашу безопасность за счет собственных сил и средств, которых у нас наверняка хватит, даже если у нас есть несколько фронтов с разных сторон», - отметил он.
Собеседник НСН признал желание Израиля сохранить хорошие отношения с Россией, но посетовал на трудности в этом направлении.
Ранее сообщалось, что израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил вице-премьеру России Максиму Акимову о намерениях
Израиля продолжить наносить удары по объектам враждебных группировок в Сирии. По словам главы еврейского государства, поставка российских комплексов С-300 Дамаску не повлияет на планы Израиля продолжать свои «законные действия в Сирии
против Ирана и его союзников, которые четко обозначают свои намерения уничтожить Израиль».