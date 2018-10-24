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«Не нуждаемся в вашей защите». Экс-советник министра Израиля о России

24 Октября 2018 в 14:50
«Не нуждаемся в вашей защите». Экс-советник министра Израиля о России
Бывший израильский консул рассказал НСН, что Израиль не рассчитывает на поддержку страны, которая является близким другом его заклятых врагов.

Россию назвали гарантом безопасности Израиля. Об этом говорится в рабочей тетради Российского совета по международным делам (РСМД). По утверждению аналитиков, несмотря на то, что некоторые эксперты называли Москву гарантом безопасности и выживания Израиля на Ближнем востоке, Тель-Авив вряд ли видит для России такую роль, пишет Лента.ру.

Экс-советник министра внутренней безопасности Израиля, бывший израильский консул в Москве Алекс Векслер в эфире НСН заявил о способности израильтян самостоятельно обеспечить свою защиту.

«Я думаю, мы вполне можем обеспечить нашу безопасность сами. Мы никогда не прибегали ни к чьей помощи, даже наших близких друзей из Соединенных Штатов Америки. Они никогда нам не присылали ни одного солдата, ни одного вооруженного лица для нашей защиты. Я думаю, и в дальнейшем мы будем обеспечивать нашу безопасность за счет собственных сил и средств, которых у нас наверняка хватит, даже если у нас есть несколько фронтов с разных сторон», - отметил он.

Собеседник НСН признал желание Израиля сохранить хорошие отношения с Россией, но посетовал на трудности в этом направлении.

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«Мы заинтересованы в хороших отношениях с Россией, несомненно. Россия – великая держава, и мы хотели бы сохранить с ней систему хороших отношений. То, чего сейчас не происходит, скажем так, не по нашей вине. Есть волна антиизраильских настроений в России, мы это наблюдаем постоянно. Но мы никоим образом не рассчитываем, что она будет гарантировать нам безопасность. Потому что как страна может гарантировать нам безопасность, когда она является близким другом наших заклятых врагов? Иран и Хезбалла ежедневно, ежечасно, ежеминутно заявляют, что они готовы нас уничтожить и стереть с лица земли», - добавил он.

Ранее сообщалось, что израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил вице-премьеру России Максиму Акимову о намерениях
Израиля продолжить наносить удары по объектам враждебных группировок в Сирии. По словам главы еврейского государства, поставка российских комплексов С-300 Дамаску не повлияет на планы Израиля продолжать свои «законные действия в Сирии
против Ирана и его союзников, которые четко обозначают свои намерения уничтожить Израиль».
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