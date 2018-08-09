Танец для двоих. Эксперт о сделке между КНДР и США

Константин Асмолов в эфире НСН прокомментировал предостережение иранского президента насчет ненадежности партнерства с США.

Иранский президент Хасан Роухани встретился главой МИД КНДР и предостерег северокорейскую сторону от доверия США. Он заявил, что действия Вашингтона в последние годы привели к тому, что американская администрация воспринимается в мире как ненадежный партнер, который не выполняет взятые на себя обязательства.

Сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов объяснил НСН, что КНДР пока ждет от США ответных действий на выполнение своих договоренностей.

«Я не скажу, что Северная Корея доверяет США, иначе бы их уступки были бы гораздо значительнее. Пока что КНДР с одной стороны сделала то, что обещала, но воздержалась от мер, которые бы нанесли ее обороноспособности серьезный ущерб. Они передали, как и обещали, и это, кстати, было единственным конкретным пунктом их обещаний в сингапурской декларации, останки военнослужащих. Также они демонтировали часть своей оборонной структуры. Но северокорейцы постоянно напоминают, что танго – это танец для двоих, и что в ответ на их уступки противоположная сторона должна тоже что-то сделать. Я не считаю, что Северная Корея делает большие уступки, и мне не интересно, что по этому поводу думает президент Ирана», - заявил он.

Напомним, соглашение между Ираном и "шестеркой" международных посредников, в частности, с Россией, США, Британией, Китаем, Францией и Германией, было заключено в июле 2015 года. Оно накладывает ограничения на развитие ядерной программы Ирана в обмен на снятие экономических и финансовых санкций. 8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе из иранской сделки и предстоящем возобновлении санкций до тех пор, пока власти Ирана не изменят свою внутреннюю и внешнюю политику.