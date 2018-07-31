Эксперт: КНДР вполне может разрабатывать новые ракеты

Сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН в эфире НСН пояснил, что Пхеньян не обещал прекратить разрабатывать межконтинентальные ракеты.

Северная Корея могла продолжить разработку межконтинентальных ракет в исследовательском центре под Пхеньяном. К такому выводу пришла американская разведка, исследуя фотографии со спутника, сообщает The Washington Post со ссылкой на источник. На снимках видно зачехлённые тягачи, ранее использовавшиеся для подобных снарядов.

Сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Константин Асмолов в эфире НСН заявил, что Пхеньян не обещал не разрабатывать новые ракеты (слушайте аудио).

«Разговора о том, что они не будут разрабатывать ракеты, не было. Таких обязательств КНДР на себя не брала. Поэтому теоретически вполне могут. Северная Корея те обещания, которые она заявила, выполняет», - отметил эксперт.

Напомним, ранее в Северной Корее взорвали единственный полигон для испытания ядерного оружия. Договорённость о демонтаже возникла после переговоров президента Южной Кореи Мун Чже Ином с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Также Пхеньян передал США останки военнослужащих, которые погибли на полуострове во время Корейской войны.