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Политика

Сванидзе призвал сенаторов заниматься делами, а не цензурой учебников

11 Января 2018 в 19:20
Сванидзе призвал сенаторов заниматься делами, а не цензурой учебников
Публицист и историк Николай Сванидзе в эфире НСН ответил на недовольство крымских сенаторов новым учебником истории. 

После возмущения сенатора от Крыма Сергея Цекова трактовкой событий во время воссоединения полуострова с Россией в учебнике для 10-го класса «История России. Начало XX - начало XXI века» издательства «Дрофа» пособием заинтересовались в Минобрнауки и РАН.

Член Совета по правам человека при президенте РФ, историк Николай Сванидзе объяснил в эфире НСН, почему возражает против такого подхода к образованию. (слушайте аудио)

«Путч это, или революция, сенатор это от Крыма или какой-либо еще области Российской Федерации… Дело в том, что не дело членов Совета Федерации инспектировать учебники истории. И цензурировать учебники истории. Они так могут на ученики физики перейти, и математики. Скажут: «мне не нравится, что там сказано: «Земля вертится вокруг Солнца». Мне не нравится, что в учебнике по биологии предлагается дарвиновская теория происхождения человека. Поэтому отправить этот учебник на экспертизу. И проводить ее будут представители Русской православной церкви». Предположим. На мой взгляд, Совет Федерации – это уважаемая структура законодательная. Она должна заниматься тем, чем должны заниматься законодатели. А учебники истории инспектировать (тем более, я не уверен, что уважаемые члены Совета Федерации – это профессиональные историки). На мой взгляд, это не их дело. Речь идет о политической цензуре, ничего в этом хорошего нет», - подчеркнул он.

Напомним, Цекову не понравилось, что события на Украине в начале 2014 года в учебнике названы «революцией»,  а не «кровавым переворотом».

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