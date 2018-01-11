Крым никуда не поплыл! Сенаторы против учебника истории

Представитель Крыма в Совете Федерации в эфире НСН объяснил свое недовольство учебником истории.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН объяснил, чем вызвано его недовольство учебником для 10-го класса «История России. Начало XX — начало XXI века» издательства «Дрофа».

«В учебнике истории очень слабо раскрывается роль Крыма в формировании Российского государства. А роль Крыма очень значительна, по мнению крымчан. Нужно помнить, что именно в Крыму крестился равноапостольный князь Владимир, что именно в Крым пришли первые христиане на российскую землю», - заявил НСН парламентарий.

Однако, подчеркнул он, причиной недовольства стало не только это.

«Больше всего нас возмутило изложение событий 2014 года, в результате которых Крым воссоединился с Россией. Они там излагаются так, я цитирую: «Революция, начавшаяся в Киеве, стала явлением международной политики. И на революционной волне выплеснула поплывший в другом направлении Крымский полуостров». Мы никогда не называли то, что произошло в Киеве, революцией. Мы всегда называли и будем называть это кровавым переворотом. Говорить, что мы «поплыли» в каком-то другом направлении – тоже какое-то абсолютно глупое выражение, потому что мы все годы после разрушения Советского Союза и нахождения в составе Украины стремились к воссоединению с Россией. И процесс воссоединения для нас абсолютно естественный и нормальный. Он соответствует столетней, тысячелетней истории Крыма. И таким образом излагать историю воссоединения Крыма с Россией – это подыгрывать тем, которые заявляют, что Крым аннексирован, оккупирован…», - возмутился сенатор.

Напомним, Совет Федерации поручил проверить корректность описания в учебнике событий на Украине, которое происходили в 2013-2014 годах. Позднее Министерство образования и науки отправило учебное пособие на дополнительную экспертизу.