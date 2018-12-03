Стрелков назвал законопроект «О политическом убежище» полумерой

В эфире НСН бывший министр обороны самопровозглашённой ДНР Игорь Стрелков рассказал, какие меры в действительности могут спасти ополченцев Донбасса.

Депутат Государственной думы от КПРФ Сергей Шаргунов выразил уверенность, что проблему отказа в получении российского гражданства ополченцам из Донбасса из-за преследований СБУ может решить принятие законопроекта «О политическом убежище». Соавтор проекта заявил, что надеется на скорейшее рассмотрение документа в Государственной думе.

В эфире НСН бывший министр обороны самопровозглашённой ДНР Игорь Стрелков рассказал, сможет ли спасти граждан ДНР и ЛНР законопроект «О политическом убежище».

«На самом деле этот закон является полумерой. Правильно было бы предоставить возможность облегченного получения гражданства в максимально короткие сроки всем гражданам ДНР и ЛНР, но на безрыбье и рак рыба», — заявил Стрелков.

Экс-министр обороны самопровозглашённой ДНР отметил, что зачастую ополченцы — люди недостаточно юридически грамотные и обладают определенным настроем психики.

«Они много воевали и достаточно нервно реагируют на бюрократию, необходимость бегать и собирать бумажки. Людям подобного рода всегда кажется, что если они сидели под артобстрелом врага, то им кто-то что-то должен. Но, к сожалению, чиновники так не считают. Это общая проблема для всех стран мира, особенно для нас. Поэтому с прикладной точки зрения лучше так, чем никак. Я думаю, что желающих воспользоваться такой возможностью может оказаться не мало. Однако это будет только в тех случаях, когда людям будет угрожать депортация», — рассказал собеседник НСН.

Игорь Стрелков обратил внимание, что из-за того, что Россия до сих пор не отказалась от договоренностей, отменённых в одностороннем порядке Украиной, то «теоретически на все запросы украинской стороны о выдаче ополченцев, подпольщиков и просто политических противников» органы МВД и прокуратуры должны реагировать путем задержания, ареста и депортации.

«Новая форма позволит, конечно, спасти какое-то количество людей. Может быть сотни, а может быть, при негативном развитии ситуации, даже тысячи могут быть спасены от депортации и, фактически, от медленной или быстрой смерти. Однако инициатива должна идти в паре с выходом из договоренностей о взаимной выдаче, поскольку украинская сторона будет использовать их исключительно в своих целях», — заключил Стрелков.

Напомним, законопроект был внесен в Госдуму в мае 2017 года. Согласно пояснительной записке, его целью является обеспечение права на политическое убежище лицам, ищущим защиту от преследования или реальной угрозы стать жертвой преследования в стране своего гражданства. Отметим, что в настоящее время защита не может быть реализована из-за ограничений, содержащихся в российском законодательстве.