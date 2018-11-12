Апатия Донбасса. Стрелков назвал выборы в ДНР и ЛНР «унылой бадягой»

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В эфире НСН бывший министр обороны самопровозглашённой ДНР Игорь Стрелков заявил о негативных последствиях голосования по выборам глав двух республик.

По итогам подсчета более 90 процентов голосов на выборах глав Донецкой и Луганской народных республик лидируют исполняющие обязанности глав ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник. По данным Центральной избирательной комиссии ДНР, Пушилин набирает 60,9 процентов голосов избирателей после подсчета 97,52 процентов голосов, а Пасечника поддержали 68,4 процента проголосовавших по итогам подсчета 96 процентов бюллетеней.



Предварительные результаты голосования бывший министр обороны самопровозглашённой ДНР Игорь Стрелков назвал «более, чем ожидаемыми», а сами выборы – «унылой бадягой».

«Эти так называемые выборы являются чисто постановочным мероприятием без каких-либо вариантов. Других кандидатов, собственно, и не было, а эти кандидаты, фактически, уже были назначены победителями еще в тот момент, когда всех их реальных соперников поснимали с выборов. Ничего нового и хорошего не произошло. Продолжается, если так можно выразиться, “унылая бадяга”. Подавляющая часть населения Донбасса впала в апатию, что, я так понимаю, выгодно кое-каким деятелям в Москве, которые изначально относились к идее создания Новороссии и отдельных независимых русских республик Донбасса крайне отрицательно», - считает Игорь Стрелков.

Дальнейшее развитие ДНР и ЛНР после выборов, по мнению экс-министра, зависит от того, «что решат в Кремле, и как будет складываться конъюнктура переговоров этих «ребятишек» с западными партнерами по поводу судьбы Донбасса».

«Договорятся с партнерами, вернут республики на Украину согласно безальтернативными Минским договоренностям. А не договорятся - будет продолжаться непонятное состояние ни мира, ни войны с ежедневными погибшими с обеих сторон, обстрелами по всей линий фронта. Вплоть до момента, когда все-таки будет война с Украиной и кто-то в этой войне победит», - выразил мнение собеседник НСН.

В ЦИК обеих республик заявили, что нарушений, способных оказать существенное влияние на итоги голосования, зафиксировано не было, передает ТАСС. Недействительными признаны 1,6 процентов бюллетеней в ДНР и 1,3 процентов бюллетеней в ЛНР.

Напомним, глава ДНР Александр Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар» в Донецке.