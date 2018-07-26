Сознательная провокация. В ЛНР осудили украинский демарш в Минске

Фото: golos-narodu.com.ua

В эфире НСН советник главы ЛНР Родион Мирошник рассказал о поведении украинских политиков на переговорах по урегулированию ситуации в Донбассе.

Заседание по урегулированию ситуации на востоке Украины в Минске было сорвано из-за скандального поведения первого вице-спикера Верховной Рады Ирины Геращенко. Политик пришла на встречу с опозданием на час, свое выступление начала с антироссийской риторики, а затем оскорбила омбудсмена Донецкой народной республики, сообщает «Луганский информационный центр».



В эфире НСН советник главы ЛНР и представитель политической рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник, присутствовавший на переговорах, рассказал, что это был не единственный скандальный случай на переговорах с участием украинских политиков.

«Госпожа Геращенко со скандалом покинула заседание группы по гуманитарному обмену. А Господин Моцик (украинский дипломат Александр Моцик – прим. НСН) соизволил появиться всего на 10 минут. Когда ему начали задавать вопрос по его антироссийским заявлениям, он ретировался, сказав, что очень сильно занят. А в группе по безопасности из-за слишком накаленной атмосферы координатор от ОБСЕ был вынужден прекратить заседание, потому что это перешло уже в какой-то иной формат, не имеющий никакого отношения к дипломатической дискуссии. Украинская сторона абсолютно сознательно накаляет атмосферу во время минского процесса», - заявил Мирошник.

Напомним, Минские соглашения по урегулированию ситуации в Донбассе предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Шаги по деэскалации конфликта с 2014 года обсуждаются, в том числе, на встречах контактной группы в Минске. Несмотря на соглашения о перемирии, между сторонами перестрелки в Донбассе продолжаются.

На протяжении всех последних переговоров, как отметил представитель ЛНР, Украина демонстрирует «полнейшее нежелание выполнять любые обязательства на политическом треке».

«В первую очередь, речь о подтверждении предоставления особого статуса республикам Донбасса. Они всячески пытаются сорвать любой диалог с представителями республик. Дошло до того, что один из представителей {Киева] заявил, что США тоже принимают участие в наших переговорах и они всегда согласны с их [украинской] точкой зрения. Это сознательная позиция, направленная на срыв минского процесса, который, насколько я понимаю, не выгоден Украине, как способ достижения урегулирования политико-дипломатическим путем. Их устраивает обострение. Оно выгодно находящимся сейчас у власти на Украине людям, которые входят в жесткую предвыборную кампанию», - подчеркнул собеседник НСН.

Отметим, что после инцидента в заседании рабочей группы по гуманитарным вопросам объявили перерыв, пишет Ura.ru. Напомним, в конце марта Геращенко рассказала, что начиная с 2014 года, в конфликте на востоке Украины погибли более десяти тысяч человек, из них — 2383 украинских военных.

Ранее СМИ сообщали, что президент России Владимир Путин во время встречи в Хельсинки с президентом США Дональдом Трампом предложил провести референдум в Донбассе с участием международных наблюдателей. Позднее представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Гарретт Маркис заявил, что Белый дом не собирается поддерживать проведение референдума в Донбассе, сообщает «Свободная пресса».