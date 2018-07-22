Воскресенье
22 июля
USD 63.49
EUR 73.93
Горячие новости

ДНР: Киев создал снайперскую группировку для борьбы с нацбатальонами в Донбассе

22 Июля 2018 в 22:53
ДНР: Киев создал снайперскую группировку для борьбы с нацбатальонами в Донбассе

Украинские власти организовали снайперскую группу для борьбы с национальными батальонами Донбасса. Об этом заявил глава пресс-службы оперативного командования самопровозглашённой Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

По его словам, активизация снайперской борьбы инициировано командующим операцией объединённых сил Сергеем Наевым из-за отказа нацбатальонов покидать зону боевых действий.

Безсонов добавил, что в группу входят около 30 человек. Их задача - отстреливать неугодных Киеву лидеров нацбатальонов.

Теги:
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.