ДНР: Киев создал снайперскую группировку для борьбы с нацбатальонами в Донбассе

Украинские власти организовали снайперскую группу для борьбы с национальными батальонами Донбасса. Об этом заявил глава пресс-службы оперативного командования самопровозглашённой Донецкой народной республики Даниил Безсонов.



По его словам, активизация снайперской борьбы инициировано командующим операцией объединённых сил Сергеем Наевым из-за отказа нацбатальонов покидать зону боевых действий.

Безсонов добавил, что в группу входят около 30 человек. Их задача - отстреливать неугодных Киеву лидеров нацбатальонов.