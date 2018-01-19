Собчак отказалась верить в законность ареста главы чеченского «Мемориала»

Политик в эфире НСН заявила, что арест Титиева – это часть последовательной стратегии Кадырова.

В аресте главы представительства правозащитного центра «Мемориал» в Чечне Оюба Титиева нет политической подоплеки и признаков репрессий против правозащитной организации. Об этом в эфире НСН заявил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

Кандидат в президенты, журналистка Ксения Собчак, ранее опубликовавшая открытое письмо главе Чечни Рамзану Кадырову с требованием освободить Титиева, отказалась верить в отсутствие политических мотивов его ареста.

«Нет, я уверена, что это не так. Я со многими людьми из окружения Титиева разговаривала и знакома. И никто из них не может подтвердить, что у Титиева когда-либо были отношения с наркотиками. Это чисто такая статья, по которой, вообще, у нас по стране самый простой способ человека задержать, предъявив ему статью по наркотикам. Я об этом много уже говорила и много писала, потому что даже доза, с которой, просто по статистике, находят людей, это, условно, доза – по-моему, 6,5 граммов, - которая превышает минимальную для того, чтобы посадить человека в тюрьму. Есть статистика этих цифр, большинство, более 70% преступлений, связанных с наркотиками, это вот эта минимальная доза, по которой наступает уголовная ответственность. Это чисто придуманная вещь, чтобы выгнать «Мемориал» из Чечни», - подчеркнула она в эфире НСН.

Политик считает, что арест Титиева – это часть последовательной стратегии Кадырова.

«Как зачем? Вы спросите у Рамзана Ахматовича, который заявляет, что правозащитники – это люди без рода и без дома. Он так о них высказывается, что из этого понятно его отношение к правозащитникам. Мне кажется, просто последовательно избавляются от всех структур, неугодных власти. Сегодня – одних, завтра – других. Есть какая-то своя последовательность в этих действиях», - сказала Собчак.

Она намерена добиваться освобождения правозащитника и не собирается извиняться перед чеченскими властями в случае признания его виновным.

«Мне не за что извиняться. Я ни в чем никого не обвиняю, я требую освобождения человека, которого незаконно держат в тюрьме! Извиняться мне незачем», - заявила собеседница НСН.

Напомним, что руководитель чеченского представительства правозащитного центра «Мемориал» Оюб Титиев был задержан 9 января. Позже его обвинили в хранении 180 граммов марихуаны и арестовали на два месяца. Правозащитник вину отрицает и утверждает, что наркотики ему подкинули.