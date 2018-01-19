Чеченский министр призвал не спекулировать на аресте главы местного «Мемориала»

Джамбулат Умаров в эфире НСН заверил, что в аресте Оюба Титиева нет политической подоплеки.

В аресте главы представительства правозащитного центра «Мемориал» в республике Оюба Титиева нет никакой политической подоплеки и признаков репрессий против правозащитной организации. Об этом в эфире НСН заявил министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.

«Об организации никто тут не говорит, она абсолютно не при чем. Речь идет конкретно о гражданине Российской Федерации и жителе Чеченской Республики Оюбе Титиеве. И не более того. Есть определенные сведения у следственных органов и определенные основания для того, чтобы подозревать его в хранении, а может быть и сбыте наркотиков. И в употреблении оных. Слишком все вокруг политизировано некоторыми, с позволения сказать, СМИ, что очень сильно мешает следствию. Господа либералы и их СМИ, называя нашу республику тоталитарной, нарушающей чьи-то права, пытаются позиционировать Чеченскую Республику как какой-то режим Пиночета. Если бы это было так, то никаких писем ни президенту, ни в Следственный комитет, другие гражданские институты от лица господина Титиева не попадало бы.

Если бы кто-то против него фабриковал дела, фальсифицировал бы, они бы давным-давно были сфабрикованы, сфальсифицированы и были бы сделаны соответствующие выводы с «дефиле» всех вещественных доказательств и свидетельств. И Титиев бы уже потихонечку начал сушить сухари в местах не столь отдаленных. Поэтому мы говорим средствам массовой информации и правозащитным организациям: «Не мешайте следствию и не наносите вред и репутации Титиева и ему самому, его свободе. Не мешайте, пусть следственные органы разберутся. Если есть подозрения, что каким-то образом нарушаются его права, то обращайтесь во все инстанции, организации, суды», - посоветовал он.

Он подчеркнул, что вопросы у следственных органов Чечни исключительно к Титиеву.

«К «Мемориалу», к правозащитной деятельности никаких вопросов до сих пор не было и нет. И Титиев ничего такого сверхъестественного, страшного, жутко оппозиционного по отношению к существующей власти в Чеченской Республике и Российской Федерации не сделал. Он не ваххабит, он не наркоман. Во всяком случае, он так говорит. Если он не наркоман и не наркоторговец, он выйдет на свободу. Поэтому надо немножечко обуздать политические аппетиты некоторых манипуляторов, в основном, западных и оставить в покое маленькую Чеченскую Республику, которая совершенно благополучно развивается среди всех субъектов Российской Федерации. Не надо вычленять наш народ и нашу республику в некое дикое средневековье. Не надо нам приписывать какую-то зашоренность, неграмотность и все остальные беды, от которых мы, слава богу, благодаря научно-технической революции отошли и которые перебороли», - сказал собеседник НСН.

Напомним, ранее кандидат в президенты Ксения Собчак обнародовала открытое письмо к главе Чечни Рамзану Кадырову, в котором потребовала скорейшего освобождения Титиева. Пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов в эфире НСН отметил, что Собчак обратилась не по адресу.