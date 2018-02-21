Слова Грудинина про смертную казнь назвали способом привлечения либералов

ФОТО: Павел Грудинин // РИА Новости/Виталий Белоусов

Политологи в эфире НСН рассказали, какую аудиторию сможет привлечь позиция кандидата от КПРФ по смертной казни.

Кандидат в президенты от КПРФ, директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин высказался за отмену моратория на смертную казнь. По его словам, такого наказания заслуживают «педофилы, которые насилуют, маньяки». Такое мнение Грудинин высказал во время интервью телеканалу «Дождь». При этом ранее кандидат на пост президента от КПРФ заявлял, что Иосиф Сталин был лучшим лидером страны за 100 лет.

Завкафедрой политологии и политического управления Института общественных наук РАНХиГС, доктор политических наук, профессор Олег Шабров в эфире НСН посчитал такой ход попыткой привлечь либеральных патриотов.

«То, что у него взвешенное отношение к Сталину, это известно. В том, что он дал такой комментарий “Дождю”, может быть определённый просчёт. Собчак чётко обозначила позицию по Крыму и тем самым оттолкнула либеральных патриотов. Может быть, он хочет подхватить эту аудиторию. Часть либерально настроенной интеллигенции очень жёсткая. Судя по дискуссиям, которые она ведёт в интернете, она вряд ли негативно воспримет эту позицию Грудинина. В целом, в этой позиции я не вижу резонансного момента, который может оттолкнуть или приблизить», - допустил политолог.

В свою очередь,в эфиретоже посчитал позицию Грудинина привлечением либеральной аудитории.

«Грудинин сейчас может обещать что угодно про Сталина, народные предприятия. Аудитория “Дождя”, “Эха Москвы”, “Медузы” понимает: «Пусть Грудинин только изберётся, сделает Путину меньший результат – главное, свалить этот колосс, а “вешать” мы будем потом». Они цинично рассуждают. Я знаю откровенных либералов, русофобов, которые говорят, что пойдут голосовать за Грудинина. Большая часть этой либеральной публики пойдёт за него голосовать», - уверен политолог.

В то же время Олег Матвейчев обвинил кандидата от КПРФ в ориентации на Запад.

«То, что человек выступает на “Медузе”, на “Дожде”, который тоже является рупором либералов, показывает беспринципность, циничность Грудинина. Более того, это показывает, что эти силы поддерживают его, потому что в их борьбе с Россией и Путиным Грудинин используется как таран и инструмент для вскрытия консервной банки под названием Россия. Человек может говорить что угодно, но когда его дети имеют вид на жительство в Латвии, у них есть там недвижимость, другой сын имеет виллы в Испании, сам Грудинин - счета в Швейцарии и Австрии, это говорит о том, что сам человек очень плотно связан и ориентирован на Запад, а выступает в маске овцы и человека, который якобы за социализм, Россию и Сталина», - считает Матвейчев.

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта. Официальных претендентов на этот пост восемь, в том числе действующий глава РФ Владимир Путин, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, кандидат от партии ЛДПР Владимир Жириновский, журналистка Ксения Собчак, бизнес-омбудсмен Борис Титов и другие, сообщает Ura.ru .