Политолог: За Грудинина пойдут голосовать белоленточники

Бывший советник управления президента РФ в эфире НСН объяснил, почему часть сторонников КПРФ отвернулась от Павла Грудинина.

Согласно данным последнего опроса ВЦИОМ об отношении россиян к кандидатам в президенты России, действующего главу государства Владимира Путина поддерживают 71,5% россиян, кандидата от КПРФ предпринимателя Павла Грудинина — 7,3%, а лидера ЛДПР Владимира Жириновского — 5,5%.



Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров отметил, что узнаваемость Павла Грудинина с января значительно выросла. Так, если в начале года о нем знали лишь 46% россиян, то сейчас уже порядка 70%. При этом Федоров сообщил, что в последнее время рейтинг кандидата от КПРФ находится в стагнации и не дотягивает до показателей партии, которую готовы поддержать 9,6 процентов респондентов.

в эфиреобъяснил причины непопулярности Грудинина у коммунистов.

«Среди коммунистов есть не только прожженные партфункционеры, которые готовы обниматься с миллионерами и миллиардерами, но и простые люди, которые воспитаны на прежней комсомольско-партийной идеологии. Для них кандидат-миллиардер с счетами за границей и недвижимостью в Испании, человек, который эксплуатирует своих работников, совершенно неприемлем. Поэтому естественно, большая часть коммунистов от него отворачивается», - сказал НСН политолог.

При этом, отметил Матвейчев, за Грудинина пойдут голосовать не только приверженцы КПРФ.

«За Грудинина может отдать голоса какая-то часть людей, которые откололись от Жириновского, какая-то часть системных либералов. Вы же видите, что его поддерживают «Новая газета», Ходорковский, белоленточные блогеры, навальновские наблюдатели собираются выставляться от Грудинина. Большая часть несистемной оппозиции, которая придерживается проамериканских взглядов, пойдет за Грудинина. Они компенсируют выпавших коммунистов», - заключил эксперт.

Отметим, ранее в интервью предпринимателю Юрию Дудю Павел Грудинин пообещал сбрить усы, если наберет меньше 15% голосов на выборах.