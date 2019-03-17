Сербия может пойти по худшему сценарию «желтых жилетов»

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Эксперт по Балканам в беседе с НСН предположила несколько сценариев развития протестов в Сербии.

Власти предотвратят угрозу насилия, полиция обеспечит безопасность в президентском дворце. Об этом заявил журналистам глава Сербии Александр Вучич в ходе пресс-конференции, которая началась в резиденции в 12:00 по местному времени.

Более тысячи митингующих попытались прорваться в президентский дворец, преодолев ограждения вокруг здания, сообщает РИА Новости.

Решение о проведении встречи с прессой стало реакцией власти на беспорядки, которые охватили Белград в субботу, 16 марта. В ходе акции было временно захвачено здание гостелерадиокомпании. Митинги протеста проходят в Сербии каждую субботу с начала декабря.

Эксперт по Балканам Института мировой экономики и международных отношений Полина Соколова подтвердила в беседе с НСН высокий уровень протестных настроений в Сербии и массовый характер антиправительственных акций.

«Действительно, протесты продолжаются уже долго. Нет конкретных лидеров из числа политических деятелей или партий. Митинги связаны с массовым недовольством по поводу отсутствия свободы слова в период правления Вучича. Его обвиняют в том, что, якобы еще во время выборов блокировалась работа оппозиционных СМИ, они не получают достаточно эфирного времени», - отметила собеседник НСН.

Полина Соколова также обратила внимание на накаленную внешнеполитическую обстановку в Сербии.

«Во-первых, не ясен путь Сербии в Евросоюз. В результате откладывания вступления страны в ЕС у граждан вырос уровень евроскептицизма, недоверия к внешнеполитическому курсу и деятельности администрации Вучича.

Второй момент, который накаляет обстановку – зашедшие в тупик переговоры с Косово, которые остаются до сих пор самой животрепещущей темой для сербов. В настоящее время брюссельские переговоры, которые должны были завершиться, находятся в тупике из-за действий Приштины по введению 100-процентных пошлин на все сербские товары в Косово и созданию косовской армии. Неделю назад была принята новая платформа для переговоров, которую поддержали большинство косовских парламентариев. Согласно документу, Сербия фактически в одностороннем порядке должна признать Косово, а Косово при этом ни на какие уступки не идет, ни о каком обмене территорий, на который рассчитывали сербы, речи нет.

Вот эта напряженная атмосфера подогревает настроения внутри Сербии», - пояснила эксперт.

Полина Соколова сделала прогнозы о возможном сценарии развития событий в Сербии. Только один из них – положительный.

«В случае нарастания протеста ситуация может закончиться досрочными выборами президента или шагами по либерализации работы СМИ. До сих пор ненасильственный протест может перейти в затяжной и вылиться в столкновения с полицией, как во Франции на акциях «желтых жилетов». В Сербии порог насилия ниже, чем во Франции, и при негативном сценарии возможны жертвы. Протест может и сойти на нет, если будут достигнуты договоренности Вучича с Брюсселем или произойдет разморозка диалога с Косово», - заявила эксперт.

Ранее старший преподаватель кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ Евгений Колосков рассказал НСН, от чего зависит безопасность сербов в Косове.