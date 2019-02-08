Эксперт рассказал, от чего зависит безопасность сербов в Косове

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Старший преподаватель кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ заявил НСН, что остаётся непонятным, как отнесутся сербы к созданию ВС Косова.

Нет гарантий, что так называемые вооружённые силы Косова, подготовкой которых занимаются США и НАТО, не будут использованы против сербского населения. Такое опасение высказал постпред России при ООН Василий Небензя, пишет РИА Новости.

«Гарантий, что так называемые ВС Косово, состоящие во многом из террористов “Освободительной армии Косово”, не будут использованы против сербского населения, нет», — заявил Небензя в ходе выступления на заседании Совбеза ООН.

Всё зависит от стабильности Косова, а также числа представителей сербского этноса в армии, заметил в эфире НСН старший преподаватель кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ Евгений Колосков. По его словам, пока остаётся непонятным, как будут восприниматься вооружённые силы, о создании которых стало известно в декабре 2018 года, сербским населением.

«Что касается вопроса использования новосозданной косовской армии против сербского населения, тут вопрос пока не вполне понятен. Потому что в этой армии точно должна присутствовать какая-то сербская этническая составляющая по условиям соглашения. Не вполне понятно, как эта армия будет восприниматься сербами, насколько этот процент [сербов] будет представительным. Понятно, что сам факт использования национальной армии против собственного народа — уже большая проблема, и не важно, в Косово это происходит или нет. Тут вопрос стабильности косовского государства, а не вопрос использования армии, на мой взгляд», — заметил Колосков.

Добавим, Василий Небензя также обратил внимание на привлекательность Косова для рекрутирования радикалов, которые, по его словам, бегут из рядов террористических организаций в Сирии и Ираке. Собеседник НСН назвал эти опасения несколько преувеличенными, так как, по его словам, число албанцев в рядах боевиков не является критическим.

«Конечно, нашему полпреду виднее, он владеет большей информацией. Но с моей точки зрения, это некоторое преувеличение текущей ситуации. Можно говорить об определённых, хоть достаточно скромных, но успехах переговоров официальной Приштины и официального Белграда в последнее время. Понятно, что Косово многими воспринимается как место, куда боевики могут вернуться. И действительно, очень много представителей именно албанского этноса участвовало в боевых действиях, это известные факты. Но насколько это может служить угрозой для Балкан, не понятно. Потому что, насколько я понимаю, их численность не была критической и не составляла серьёзный процент населения», — заключил Колосков.

Напомним, накануне лидер непризнанной республики Косова Хашим Тачи заявил, что Приштина готова пожертвовать частью территорий в пользу Сербии ради официального признания и соглашения с Белградом. В эфире НСН Чрезвычайный и Полномочный Посол Сербии в России Славенко Терзич назвал это предложение абсурдом.