Сенатор: Заявления ОБСЕ о Донбассе Запад пропустит мимо ушей

В эфире НСН Владимир Джабаров предсказал реакцию Украины и на Запада на слова представителя спецмиссии об отсутствии российских военных в регионе.

Заявление первого замглавы мониторинговой спецмиссии ОБСЕ на Украине Александра Хуга об отсутствии прямых доказательств присутствия военных РФ на территории Донбасса удалили из его интервью. Материал с цитатой Хуга о ситуации на востоке Украины ранее опубликовал журнал Foreign Policy. В частности, в интервью представитель ОБСЕ сообщил, что на Донбассе он и его коллеги видели людей в куртках с «опознавательными знаками РФ», но отметил, что «такие куртки можно купить везде». Позднее Хуг заявил, что эти слова «не отображают его точку зрения».



В эфире НСН первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что к мнению представителя миссии вряд ли прислушаются на Западе и на Украине, где предпочитают придерживаться обвинительной риторики в адрес России.

«К сожалению, такие заявления не будут услышаны [на Западе]. Ведь они слышат только то, что им выгодно, а то, что не выгодно, они пропускают мимо ушей. Хотя мы постоянно доказывали, что нас там [на территории Донбасса] нет, и ни одного факта, подтверждающего, что там есть российские войска, никогда не было. Но им это не выгодно, проще обвинить Россию во всех смертных грехах. Но, тем не менее, мы будем использовать факт заявления для того, чтобы отстаивать свою позицию», - подчеркнул сенатор.

Отметим, что в Верховной Раде уже назвали удаленное из статьи заявление Хуга «ущербным и неудачным», передает РИА Новости. Минобороны России неоднократно подчеркивало, что не поставляет в ДНР и ЛНР военную технику и не оказывает помощи ополченцам на Донбассе.