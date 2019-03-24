Сенатор упрекнул ООН в поддержке незаконной политики США

Сенатор Франц Клинцевич в беседе с НСН заявил, что пора предъявить США обвинения в нарушении норм международного права.

Представитель НАТО заявил, что бомбардировки Югославии в 1999 году были необходимы. По мнению представителей Североатлантического альянса, применение силы было легитимным и являлось способом остановить гуманитарную катастрофу в регионе.

Член Совета Федерации РФ Франц Клинцевич в беседе с НСН отметил, что заявления военного альянса надо расценивать как полное игнорирование норм международного права, здравого смысла и существующего миропорядка.

«Свое исключительное национальное преимущество в мире США, с их точки зрения, приобрели за счет исключительного экономического и военного могущества. Отсюда у них, якобы, появилось право принимать решения, как они считают нужным, а не так как требует международное право и суверенитет других государств. Если проанализировать, то каждый год отмечен появлением хотя бы одной мировой проблемы, когда американцы, игнорируя международное право, совершили переворот, развязали войну, в результате чего гибли сотни тысяч людей», - сказал сенатор.

Сенатор подчеркнул, что США не несет ответственности за военные кампании, которые проводит в мире.

«Сегодняшнее заявление НАТО сродни законности создания Косово. Считаю, правозащитники Сербии справедливо подняли вопрос, потому что уже давно настало время, о необходимости спросить с американцев за все беззаконие, которое творят США в мире. Это будет серьезное испытание и для Совета Безопасности в частности, и для Организации Объединенных Наций в целом. Если они, имеющие право поднимать подобные вопросы, этого не делают, пора подумать, нужна ли миру такая организация как ООН, если она является инструментом решения военных, экономических политических и других задач только одной страны, США», - заявил сенатор.

Ранее эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин пояснил в интервью НСН, почему США не нужна стабильность в мире.