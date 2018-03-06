Сенатор раскрыл подробности закрытого доклада о влиянии Запада на молодёжь

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Зампред комитета Совфеда по международным делам в эфире НСН рассказал о спасении российской молодёжи от революционного «пекла».

В Совфеде подготовили доклад о влиянии Запада на молодёжь. В нём предлагается создание в РФ «суверенной экспертизы» для законопроектов и призывы помешать «политизации спорта высоких достижений». Разработкой документа занималась комиссия верхней палаты парламента по защите госсуверенитета. В докладе также содержатся обвинения в адрес США, которые, по мнению сенаторов, стимулировали проблемы в РФ в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений, сообщает РБК.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, который возглавляет комиссию по защите госсуверенитета, в эфире НСН заявил, что попытки противостоять влиянию Запада на молодёжь нужна, чтобы спасти её от «пекла».

«Мы не против ни молодёжных обменов, ни образования, ни против культурных или спортивных связей. Но мы видим, что молодых людей и девушек часто используют как “пушечное политическое мясо”. Они становятся жертвами. Это было и на Майдане, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, когда молодых, чистых, энергичных людей бросали в пекло, чтобы кто-то собирал политические дивиденды. Мы хотим спасти нашу молодёжь от этого», – отметил сенатор.

По словам Андрея Климова, влияние на молодые и неокрепшие умы чаще всего оказывается через интернет.

«Универсальных рецептов противостоять такому влиянию нет. Но есть вещи, которые мне кажутся фундаментальными, они вплетаются в российскую традицию. Есть люди, которые говорят, что надо что-то запретить. Если мы говорим о молодёжи, то то, что запрещается, будет популярнее всего. Но есть вещи, которые мы опустили. Сегодняшним родителям очень трудно заниматься воспитанием. А кто наших детей воспитывает? Если вы посмотрите, сколько времени они в сетях сидят, то выяснится, что иногда по 9 часов в день. А чьи это сети? Мы должны нашу молодёжь подготовить к этой жизни», - подчеркнул собеседник НСН.

В то же время доклад предлагает ввести «суверенную экспертизу». Андрей Климов уверен, которая будет напоминать ратификацию международных договоров.

«Суверенная экспертиза – это один из элементов [борьбы с влиянием Запада]. У нас сейчас в любом законе есть фраза, что он “прошёл антикоррупционную экспертизу”. Если брать ратификацию международных договоров, там есть фраза “данный закон не противоречит законам РФ”. Если это не международный договор, то такие слова не говорятся и экспертиза не проводится. Я не уверен, что все законы должны проходить эту экспертизу, потому что очень много отраслевых законов. Хотя иногда даже законы про экологию суверенитет затрагивают», - заключил Климов.

Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков рассказал о вмешательстве США в предстоящие выборы президента России. По его словам, информация о подобных попытках собирается. Рябков также подчеркнул, что в РФ будет совершенствоваться система по борьбе с вмешательством во внутренние дела страны.