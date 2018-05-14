Сенатор: К санкциям России не привыкать со времён Александра II

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Сергей Лисовский в эфире НСН заявил, что новые санкции из-за выборов в Крыму свидетельствуют о том, что ЕС не остановится в своем намерении дестабилизировать развитие России.

Европейский союз расширил санкции против России из-за президентских выборов 18 марта этого года, прошедших, в том числе, в Крыму. В санкционный список добавлены имена пяти физических лиц, которые занимают «ответственные должности в избирательных комиссиях Крыма и Севастополя», сообщили 14 мая в пресс-службе Совета ЕС.



Первый зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский отметил, что европейские страны, наряду с США, заинтересованы в замедлении развития РФ, поэтому продолжат вводить все новые и новые ограничения.

«Понятно, что политика санкций будет продолжаться, пока до конца Евросоюз и американцы не поймут, что это бесполезно. А, может быть, они все равно это будут делать, потому что они заинтересованы в замедлении развития России по ряду причин», - отметил сенатор в эфире НСН.

По мнению Лисовского, в сложившейся ситуации России необходимо продолжать отстаивать свои интересы. «Если посмотреть историю России, это происходило все время. Было время при Александре II в 19 веке, когда мы также находились в изоляции достаточно долго. Поэтому это стандартная ситуация для России. Нам надо спокойно жить, защищая собственные интересы», - добавил сенатор.

Как пояснили в ЕС, новые ограничения накладываются из-за действий «подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины» в связи с их участием в организации выборов президента России 18 марта 2018 года. Меры включают запрет на въезд и замораживание активов, пишет Газета.ру.

Напомним, в 2014 году после присоединения Крыма к России по результатам референдума Евросоюз, США и ряд других стран впервые ввели ограничения против России, пишут argumenti.ru. Страны Запада назвали присоединение полуострова «незаконным». Позже санкции в отношении РФ были введены также в связи с конфликтом на юго-востоке Украины.