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ЕС расширил санкции из-за выборов президента в Крыму

14 Мая 2018 в 14:35
ЕС расширил санкции из-за выборов президента в Крыму

Евросоюз (ЕС) расширил санкции после выборов президента России в Крыму 18 марта 2018 года. В сообщении пресс-службы Совета ЕС говорится, что в черный список добавлены фамилии пяти человек, которые занимают ответственные должности в избирательных комиссиях Крыма или Севастополя. Отмечается, что их действия по организации выборов на территории республики «подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». В отношении этих физических лиц вводится запрет на посещение ЕС, а также замораживание европейских активов.

Решение вступает в силу после официальной публикации, пишет «Газета.ру».

Ранее президент Украины Петр Порошенко поддержал решение ЕС о введении новых ограничительных мер из-за выборов президента, которые прошли в Крыму, сообщает RT

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