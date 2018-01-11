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Учебник по истории отправился на экспертизу РАН

11 Января 2018 в 17:20
Учебник по истории отправился на экспертизу РАН

Министерство образования и науки отправил учебник для 10-го класса «История России. Начало XX — начало XXI века» издательства «Дрофа» на дополнительную экспертизу. Она пройдёт до 27 января в РАН. Позже в МИнобрнауки придут результаты проверки, сообщает RT.

Поводом для изучения книги стало недовольство сенатора от Крыма Сергея Цекова присвоением события, которые предшествовали воссоединению полуострова с Россией, названия «революция».

Стоит отметить, что Совет Федерации поручил также проверить корректность описаний событий на Украине, которое происходили в 2013-2014 годах.

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