Саудовская Аравия взяла курс на сближение с Россией

Григорий Косач рассказал НСН, что выступление министра энергетики Саудовской Аравии говорит о планах Эр-Рияда сотрудничать с Москвой.

Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил на пресс-конференции, что если США введут новые санкции против России, то это отразится на всем мире. Он назвал Россию крупнейшим поставщиком энергоресурсов и лидером в сфере технологий и подчеркнул, что Саудовская Аравия положительно смотрит на сотрудничество.

В феврале в конгресс США был внесен законопроект о новых санкциях в отношении России. В частности, санкции предусматриваются против российских проектов сжиженного природного газа за пределами РФ, под запрет попадут сделки с новым суверенным долгом России со сроком погашения более 14 дней. Ограничения могут коснуться поставщиков услуг, оборудования и технологий для России.

Профессор кафедры Современного Востока РГГУ Григорий Косач в интервью НСН назвал выступление Халида аль-Фалиха «любопытным обстоятельством», которое свидетельствует о том, что Эр-Рияд нацелен сотрудничать с Россией на глобальном рынке нефти.

«Дело в том, что американцы пока не собираются вводить никаких санкций в отношении Саудовской Аравии. Разговоры, связанные с убийством Джамаля Хашогги, обвинения наследного принца, что это было сделано по его приказу. Это разговоры, которые остаются на уровне Конгресса США, но вовсе не на уровне администрации президента, поэтому говорить о каких-либо санкциях в отношении Саудовской Аравии пока не приходится. Заявление министра не об этом - введении дополнительных санкций в отношении России. Это любопытное обстоятельство доказывает, что Саудовская Аравия собирается координировать свои действия в дальнейшем с Россией, в частности в отношении мировых цен на нефть, другие углеводороды. Это важное обстоятельство, которое существенно, как для Саудовской Аравии, так и для России. Саудовская Аравия и дальше будет углублять отношения, Эр-Рияд понимает, что развитие отношений - важная составляющая внешней политики страны», - отметил Косач.

Журналист американского издания Washington Post Хашогги убит в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года, его тело так и не было обнаружено. Некоторые СМИ связывали убийство с кронпринцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом.