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Саудовский министр заявил о губительности для всего мира санкций против России

18 Марта 2019 в 08:03
Саудовский министр заявил о губительности для всего мира санкций против России

Министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих считает, что введение новых санкций в отношении России повлияют на весь остальной мир, передает РЕН ТВ. Он пояснил, что Россия - один из ключевых поставщиков газа в Европу и нефти — в Китай. В связи с этим антироссийские меры вполне могут отразиться на Европе, Китае и на всем мире, отмечает RT.

Между тем, Аль-Фалих подчеркнул, что его страна и Россия позитивно оценивают двусторонние отношения, передает Ura.ru

В Конгресс США в конце февраля внесен проект закона о новых антироссийских санкциях. Они могут повлиять на инвестиции в российские СПГ-проекты за пределами страны, а также разработку месторождений сырой нефти в России.

Ранее первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне Александр Шерин заявил НСН, что переговоры США и РФ по разоружению возможны после отмены антироссийских санкций.

 

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