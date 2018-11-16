«Рутина, а не политика». Политолог о третьей резолюции Генассамблеи ООН по Крыму

ФОТО: пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Республике Крым

Директор Института глобальных стратегий предположил в беседе с НСН, почему число стран, поддержавших решение, снизилось.

Третий комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию Украины по нарушению прав человека в Крыму, сообщает ТАСС. Документ был принят третий год подряд, однако число поддержавших его снизилось. Два предыдущих года «за» голосовали 70 стран, «против» – 26. В этом году поддержали резолюцию 67 государств.

Украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в эфире НСН назвал происходящее рутиной, которая не влияет на решения политиков.

«Это имеет скорее символическое значение. Каждый год эту резолюцию принимают. И я бы не сказал, что Россия на это реагирует резко или принимает к исполнению. Так что, в рамках рутинной информационной войны это скорее влияет на мировое общественное мнение, нежели на решения политиков. Это уже рутина, если уже три года принимают эту резолюцию. Может быть, поэтому число проголосовавших за неё в этом году меньше», — предположил Карасёв.

При этом он напомнил, что решения Генассамблеи ООН не являются обязательными.

«Они носят скорее рекомендательный характер. Это не решения Совбеза ООН, которые обязательны к выполнению. И то, они не всегда выполняются — например, по Израилю. Так что в данном случае речь идёт только о рекомендации», — подчеркнул политолог.

Добавим, за три года варьировалось и число воздержавшихся в голосовании за резолюцию по Крыму. Если в первые два года оно включало 77 и 76 стран, то в 2018 году отстранились от решения 80 государств.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко подписал закон об уголовной ответственности для граждан РФ, посещавших Крым и Донбасс после событий весны 2014 года. Сенатор от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН назвал это решение попыткой Киева запугать россиян, а также окончательно изолироваться от граждан России.