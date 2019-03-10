Российское «галюциногенное» оружие дезориентирует не только военных

Военные эксперты в интервью НСН объяснили, как российская установка «Филин» дезориентирует противника и его оружие.

Российский фрегат «Адмирал Горшков» в составе группы кораблей через Ла-Манш вышел в Атлантику. На его борту установлены крылатые ракеты большой дальности «Калибр» и станция визуально-оптических помех 5П-42 «Филин». Об особенностях вооружения российского корабля подробно написала газета The Times. Издание обеспокоено тем, что «Адмирал Горшков», якобы, провёл противодиверсионные учения вблизи шотландского города Лоссимут.

Новейшие станции визуально-оптических помех 5П-42 «Филин» установлены уже на двух отечественных фрегатах –«Адмирал флота Советского Союза Горшков» и «Адмирал флота Касатонов». Еще два корабля, которые строятся на судостроительном заводе «Северная верфь», оснастят оборудованием в рамках проекта 22350.

Установка, разработанная холдингом «Росэлектроника», дезориентирует противника за счет низкочастотных колебаний яркости, воздействующих на зрительные нервы.

Бывший командующий Северным флотом, адмирал Вячеслав Попов в беседе с НСН отметил, что идеи современной технологии взяты из истории Великой отечественной войны, когда на кораблях применялись для дезориентации противника огромные прожекторы. Адмирал считает, что новое оборудование военных кораблей будет востребовано в ближнем контакте с противником, например, с пиратами и контрабандистами.

«Необходим прямой визуальный контакт с противником, когда требуется его ослепить на одну-пять минут, чтобы сделать маневр. Думаю, этот вид систем будет применяться для борьбы с пиратами, контрабандистами, нарушителями границ», - считает адмирал.

Капитан первого ранга, доктор военных наук Константин Сивков в беседе с НСН рассказал об особенностях работы установки «Филин» и других оптических станций, стоящих на вооружении российской армии. Он отметил, что установка воздействует и на людей, и на оружие противника.

«Станция «Филин» способна создавать световые помехи, но предназначена, в первую очередь, для наведения ракет с оптоэлектронными головками, телевизионными, лазерными и т.п. Системы с оптоэлектронной системой наведения есть практически на любых видах техники в ВС РФ. Например, на танке Т-90 установлена система «Штора», которая тоже предназначена для того, чтобы уводить ракеты с лазерной системой наведения в сторону от танка. «Филин» действует аналогично – создает помеху, и ракета, пущенная по кораблю, промахивается», - рассказал эксперт.

Константин Сивков считает, что информация не должна вызывать панику у противника, но с экспертом сложно согласиться.