Россиян призвали воспользоваться правом отзыва губернаторов и мэров

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Директор Института региональных проблем в эфире НСН рассказал, при каких условиях россияне будут пользоваться правом на отзыв мэров.

Российский фонд свободных выборов закончил работу над структурой будущего Кодекса о выборах и референдумах, пишут «Ведомости». В документе, помимо прочего, есть пункт, посвященный порядку отзыва депутатов, глав регионов и мэров. Напомним, что действующее с 2012-го года законодательство предусматривает отзыв только губернатора.

в эфирезаявил, что этим правом россияне будут пользоваться, только если авторы документа смогут досконально прописать процедуру отзыва, а само право не будет обременено больших количеством условий.

«Не припомню в России ни одного случая, когда в России отзывали губернаторов. Но соглашусь, что предоставление права на отзыв – правильный, нужный шаг… Вопрос в том, как это право будет оформлено. А то может быть как в анекдоте про президента Белоруссии, что «следующим главой государства может быть только тот человек, у которого есть 25-летний опыт управления Белоруссией». Утрирую, но вопрос сложности процедуры актуален. Например, определение порога. Нужно, например, собрать 5 млн подписей. Если так, то право абсолютно теоретическое», - разъяснил эксперт.

Действительно, вопрос отзыва мэра вызывает немало вопросов и требует уточнений. Сейчас часть депутатов избирается по партийным спискам, часть – по одномандатным округам, поэтому отзыв в едином порядке невозможен. Губернаторов же избирают простым большинством, но действующая процедура требует, чтобы в голосовании за отзыв поучаствовали не менее 50% избирателей. Еще одна практика, когда руководителей муниципалитетов назначают местные депутаты, а не определяют на прямых выборах. В этой связи авторам будущего Кодекса придется учитывать множество факторов.

«Хочу заметить, что в России никогда не отзывали руководителей, потому что мы жили в другой реальности. Советская история не предполагала, что можно снять начальника. Ситуация во Владивостоке показала, что мы меняемся, люди стали понимать, что их голос чего-то стоит. Только практика поможет россиянам осознать, что от них зависят выборы руководителей. Это полезная вещь, если она будет реализована. И заработает это право, если оно не будет обременено целым рядом невыполнимых условий», - констатировал

Ситуация во Владивостоке, про которую упомянул политолог, произошла в декабря 2017-года. Тогда по общественной инициативе начался сбор подписей за отставку тогдашнего мэра Игоря Пушкарева. Надо отметить, что в итоге градоначальник был снят с должности, и к тому же оказался под следствием.

Добавим, что до лета 2019 года специалисты доработают проект кодекса и вынесут его на общественное обсуждение.