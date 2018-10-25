«Легко ему не будет». Политолог о назначении врио Забайкальского края

Руководитель «Политической экспертной группы» рассказал НСН о сложностях, с которыми столкнется Александр Осипов на новом посту.

Президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Забайкальского края Натальи Ждановой. На её место временно исполняющим обязанности главы региона назначен Александр Осипов, сообщает сайт Кремля.

Встреча Путина и Осипова прошла 24 октября поздно вечером. На ней глава РФ рассказал о своём решении. Новый врио главы Забайкалья уже раскрыл планы по реализации ряда крупных проектов в регионе, в том числе по освоению Аргунского, Быстринского и других месторождений.

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв в эфире НСН назвал назначение Осипова логичным. По словам эксперта, он полностью подходит на должность главы Забайкальского края.

«Думаю, это назначение логично с учетом отсутствия длинной очереди желающих возглавить Забайкалье. Мне кажется, что опыт работы Осипова как раз свидетельствует о том, что он обладает всеми необходимыми компетенциями», — рассказал эксперт.

По его словам, главой Забайкалья должен быть человек, который обладает опытом работы в федеральных структурах власти, то есть человек, который может посмотреть на ситуацию в Забайкалье свежим взглядом, не встроенный в местные элиты. Кроме того глава региона должен быть компетентен лоббировать интересы Забайкалья и быть драйвером развития региона. Константин Калачёв добавил, что нельзя забывать и об опыте предыдущих губернаторов Забайкальского края.

«Вспомнить того же Ильковского, который продержался три года, вспомнить судьбу Ждановой и можно сказать, что легко Осипову не придётся. Регион проблемный, депрессивный, глубоко дотационный, с низким социальным самочувствием и высокими протестными состояниями. Нужно посмотреть на первые шаги нового врио. Нет универсальных людей, но есть универсальные команды. Сейчас многое будет зависеть от того, кого возьмёт Осипов. Забайкалью нужна команда развития. В принципе хорошо, что эта история завершилась, судя по тому, как она тянулась, не было какого-то одного бесспорного решения. Видимо поиск кандидатур был не простым», — заключил эксперт.

Напомним, 8 октября губернатор Забайкальского края Наталья Жданова ушла в отпуск. На этот период исполняющим обязанности губернатора стал первый вице-премьер региона Александр Кулаков. 11 числа она сообщила о своей отставке по собственному желанию.