Россия-Сербия. Эксперт оценил градус международной любви

Старший преподаватель кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ заявил, что Сербия окончательно выбрала внешнеполитический курс.

Старший преподаватель кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ заявил, что Сербия окончательно выбрала внешнеполитический курс.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в случае, если Сербия признает полуостров частью России, тогда и Белграду придется признать Косово отдельным государством. По его словам, «любой нормальный человек» как в России, так и в других странах мира это понимает. В то же время Александр Вучич напомнил, что отношения государства с Москвой по-прежнему остаются очень хорошими. По словам сербского президента, трудно найти другую такую страну, которая, как Сербия, будет сохранять свою любовь по отношению к России в таких тяжелых условиях.

Старший преподаватель кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ Евгений Колосков в беседе с НСН назвал заявление сербского лидера «долгосрочным» и отметил, что оно не является неожиданным для российской стороны.

«Следуя трендам евроинтеграционных процессов, Сербия не может и не будет признавать Крым частью России, исходя из позиции стран Евросоюза и некоторых других. Очевидно, что декларация этой позиции Сербией ожидаема и подчеркивает ориентированность Белграда на позицию Брюсселя. Сравнение Крыма и Косово тоже далеко не первое в современном политическом дискурсе. Для российской стороны оно, конечно, неприятно. Но заявление Вучича можно расценивать как отказ Сербии от попытки усидеть на двух стульях. Это – очевидный выбор Белграда», - заявил эксперт.

Евгений Колосков дал прогноз о дальнейших отношениях между Сербией и Россией. По его мнению, международное сотрудничество продолжится.

«Вряд ли можно говорить о том, что Сербия присоединится к антикрымским санкциям против России, но определенное похолодание отношений между нашими странами возможно. Однако, не до критичных отметок в силу отсутствия каких-либо других союзников у России на Балканах», - подчеркнул собеседник НСН.

Ранее эксперт по Балканам Института мировой экономики и международных отношений Полина Соколова подтвердила в беседе с НСН высокий уровень протестных настроений в Сербии и массовый характер антиправительственных акций.

