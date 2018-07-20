Референдум по Донбассу. СМИ сообщили о предложении Путина Трампу

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Bloomberg сообщает, что на прошедшем саммите Россия-США президент РФ Владимир Путин предложил американскому лидеру Дональду Трампу провести референдум по Донбассу.

Провести референдум в Донбассе предложил президент России Владимир Путин на прошедшей встрече с американским лидером Дональдом Трампом в Хельсинки, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Предложение не озвучивалось публично, «чтобы президент США мог ее обдумать», отмечает Издание.

В Белом доме и в Кремле информацию о возможности проведения референдума на востоке Украины пока не комментируют. Как отметил в эфире НСН ведущий эксперт Центра актуальной политики Виктор Олевич, в вопросах Украины и Донбасса США настаивают на продвижении своих интересов.

«Для американцев все, что происходило во время и после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года, скорее, играет на руку. Это и режим санкций, причиной введения которых послужила ситуация в Донбассе и воссоединения Крыма с РФ, это и использование Украины, как тарана против России в качестве источника постоянной нестабильности на южных границах РФ, это и выход Украины из практически всех организаций ЕАЭС. Поэтому США будут продолжать настаивать на тех действиях со стороны РФ, которые для нас абсолютно неприемлемы», - считает эксперт.

Напомним, в январе этого года перенести переговоры по конфликту в Донбассе из Минска в Казахстан предложил в ходе общения с главой среднеазиатской республики Нурсултаном Назарбаевым президент США Дональд Трамп, отметив тогда, что минский переговорный процесс зашел в тупик. Ведущий эксперт Центра политтехнологий Алексей Макаркин объяснил в эфире НСН, почему такой перенос маловероятен.

«Я не думаю, что перенесут в Астану. Во-первых, не будут обижать Лукашенко. Во-вторых, я думаю, Трамп просто хотел сказать что-то приятное своему коллеге Нурсултану Назарбаеву. Трамп любит говорить приятное, он предприниматель по своей стилистике. В-третьих, в Астане уже проходят сирийские переговоры, что, кстати, вызывает неприятие со стороны западных стран, которые считают, что это конкуренция формату в Женеве, который должен быть основным. А так как для переноса переговоров необходимо согласие всех сторон – и Соединенные Штаты к сторонам этих переговоров не относятся, - то идти Америке навстречу даже на символическом уровне не станут» - сказал политолог.

Ранее сообщалось, что Трамп пообещал стать «худшим врагом» Путина, если отношения Москвы и Вашингтона «не будут работать», пишет Газета.ру. Саммит Россия-США прошел в Хельсинки, где в том числе «новые идеи» по урегулированию кризиса на Донбассе, прошел 16 июля. После переговоров Путина и Трампа Киев потребовал разъяснений по поводу того, о каких именно мерах идет речь, отмечает Ura.ru.

Военную операцию против самопровозглашенных республик Донбасса власти Украины начали в апреле 2014 года. В настоящий момент Киев проводит в регионе так называемую операцию Объединенных сил.